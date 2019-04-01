Обзор нового смартфона Huawei P30 Цвет, фото, видео, звук, защита, надежность, зарядка и другие преимущества нового гаджета.

Уже давно все привыкли, что смартфоны заменили фотоаппараты и видеокамеры. Однако далеко не в каждом гаджете функции фото- и видеосъемки на высоте. А вот новинка бренда Хуавей обеспечивает великолепные возможности в этой сфере.

С Huawei P30 каждый фотомастер!

Купить Huawei P30 – значит молниеносно превратится в фотохудожника. Смартфон обеспечивает высочайшее качество фотографий. Мощность камеры Leica заключается сразу в 3-х объективах, среди которых:

• телеобъектив и модуль на 40 Мп;

• сверхчувствительный;

• суперширокий.

Благодаря десятикратному гибридному зуму и смарт-технологии, регулирующей цвет и стабилизирующей картинки, вы будете получать четкие и контрастные детализированные фотки далеко расположенных от вас объектов.

Мир на ваших фото будет играть яркими красками и натуральными оттенками за счет замены традиционной цветогаммы (RGB) на суперэффектную RYB. Неотразимые впечатления от вашего творчества усиливает наличие в смартфоне спектрального датчика и процессора Kirin 980.

Гаджет позволяет сразу использовать 2 объектива, то есть съемка идет с двух ракурсов. Встроенный в смартфон редактор видео с фильтрами для выражения эмоций, возможностью украшать ролики музыкой и подписями, а также разными скоростями воспроизведения поможет создавать видео для собственного блога в Ютубе, Инстаграме или Лайке.

Стильный гаджет

Huawei P30, который предлагает интернет-магазин АЛЛО, облачен в утонченный стильный металлический корпус с округлыми очертаниями. Его инновационная дизайнерская особенность – задней панели из 3D стекла с градиентными цветами, которые изменяют оттенки и яркость в зависимости от того, под каким углом смотришь на смартфон.

Данная модель не зря носит название Breathing Crystal (дышащий кристалл), новинка буквально переливается. Ее укрупненный дисплей OLED (6,1 дюймов) с завернутыми краями обеспечивает максимальное зрительное восприятие.

Комфортная безопасность

В Huawei P30 защита от пыли и воды обеспечивается по евростандарту IP53. Изделие скорее всего не пострадает от непогоды - несильного дождя, а вот погружение в воду ему может нанести непоправимый ущерб. В любом случае после попадания влаги аппарат стоит выключить, просушить и только после этого снова включать. В смартфоне все так продуманно расположено, что им можно пользоваться только одной рукой.

Безопасность от взлома гаджету обеспечивает дактилоскопический сканер. Заряжать новую модель ТМ Хуавей можно очень быстро за счет беспроводной зарядки Wireless Quick Charge на 15 Вт (сертификат по стандарту TÜV).

Смартфон имеет и обратную функцию, то есть может делиться зарядом. Если рядом положить наушники либо иной прибор с возможностью беспроводного заряда. Кстати, звук передается не из динамика, а через вибрации экрана, поэтому он четкий и громкий.

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