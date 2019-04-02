Анекдоты недели - 191

Пригласил к себе домой девушку.
Посоветуйте: какое вино лучше подойдет к куриному дошираку?
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Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их там нет.
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Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое ля за всю историю заведения.
Во всяком случае всем так послышалось…
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- Почему вы берете на работу только женатых?
- Потому что они привыкли к оскорблениям и не торопятся домой в конце рабочего дня.
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Запись на прием к терапевту теперь через интернет. Поэтому перед кабинетом - три очереди: записанные онлайн, по бумажным талонам из регистратуры и "Я только спросить".
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- Пап, а чего мы едим картошку в мундире, а наши соседи по даче постоянно приезжают и шашлык делают?
- А потому, сынок, что они ленивые бездари и не могут картошку посадить, прополоть и ухаживать за ней!
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Знаете, как делают рекламу всяких средств для похудения?
Сначала фотографируют здоровых, стройных людей и пишут под фоткой "ПОСЛЕ".
Потом их откармливают до нужных размеров, снова фотографируют и пишут под фоткой "ДО".
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- Девушка, а можно вам кофе заказать... или чай... а может, коктейль?
- Мы еще незнакомы, а ты меня уже своей нерешительностью бесишь...
***
— Девочки, на каком сроке вы почувствовали шевеление ребеночка?
— Когда он устроился на работу и стал жить отдельно.
***
— Официант, мы с супругой отмечаем 25 лет совместной жизни. Какое вино вы можете нам предложить?
— Давайте сначала определимся: Вы хотите праздновать или забыться?
***
Не вижу никакого смысла в дальнейшем глобальном потеплении. Уже сейчас бананы в магазинах стоят дешевле яблок.
***
Не ем после 6 вечера уже 3 дня.
Ушли:
- Живот — на 0,0001%
- Бока — на 0,0001%
- Желание жить — на 99%
***
Муж возвращается от врача и говорит жене:
– Мне доктор сказал, что до утра не доживу. Давай всю ночь будем пить шампанское и заниматься cекcом!
– Ишь, какой умный! Тебе-то утром не вставать…