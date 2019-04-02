Коляски для кукол: исторические факты и польза ® Коляска для кукол — одна из самых популярных игрушек у девочек. Об этом свидетельствуют маркетинговые исследования на всех континентах.

Разработчики и производители предлагают современным детям множество разновидностей новых игрушек на любой вкус. Но спрос на миниатюрные копии остается неизменно высоким более 100 лет.

В чем заключается причина популярности этой игрушки?

Для понимания явления необходимо вспомнить общеизвестные особенности детской психологии. Ребенок интуитивно стремится повторять поведение родителей. Это основное правило обучения у людей и многих видов животных. Девочки видят, как мамы ухаживают за малышами, отправляются с ними на прогулку, используя коляску. Стоит ли удивляться желанию ребенка копировать эту роль с любимыми куклами?

Некоторые родители полагают, что такие игрушки не помогут девочкам развиваться и станут пустой тратой времени. Психологи уверены, что это ошибочное мнение. Если вашей дочери нравятся коляски для кукол на сайте spok.ua, купите малышке желанный подарок. Играясь, девочки учатся заботиться о будущих детях, развивают чувство ответственности.

В каталоге интернет-магазина Spok можно выбрать постель и одежду для куклы, бутылочки и другие аксессуары. Эти вещи имеют небольшие размеры. Во время игры с мелкими предметами дети развивают моторику пальцев рук. Врачи доказали, что она связана с речевым аппаратом. Одевание и раздевание кукол, пеленание, имитация других действия мамы поможет развивать вербальные навыки.

История колясок для кукол

Все началось в середине XIX века в Великобритании. Первые детские коляски появились при дворе королевы Виктории. Она горячо приветствовала технологические новинки. Будучи матерью 9 детей, Виктория с удовольствием использовала возможность гулять с малышами на свежем воздухе, используя устройство на колесах. Последовав примеру королевской семьи, коляски начали использовать богатые жители Лондона.

Первые модели были громоздкими и мало напоминали современные коляски. Но новинка произвела настоящий фурор в Европе. Появлению игрушечных моделей предшествовало изобретение американцем Уильямом Ричардсоном усовершенствованной детской коляски в 1889 году. Реверсивная конструкция, улучшенная маневренность позволили запустить серийное производство.

Упоминания о первых игрушечных моделях датированы началом XX века. Заботливый отец работал на заводе, производящем детские коляски, и решил сделать дочери подарок. Используя чертежи, он изготовил уменьшенную версию. Эту идею очень быстро начали копировать другие мастера. Имя изобретателя осталось неизвестным.

До середины XX века коляски для кукол могли приобрести лишь семьи с высоким уровнем достатка. Они изготавливались вручную и походили на произведение искусства. Но после изобретения недорогих видов пластика игрушка стала доступной каждому ребенку. Эксперты уверены — коляска для кукол будет популярной до тех пор, пока технологи не изобретут новые приспособления для прогулок с младенцами.