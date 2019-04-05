Путешествия как панацея для души Туризм – это стиль жизни, постоянное хобби, своего рода наркотик, который заставляет с каждым разом желать больше и больше. Путешествия – это потрясающая возможность познавать мир, знакомиться с новыми культурами, странами, людьми и историями, а также наслаждаться удивительными пейзажами и живописными видами.

Самые удивительные страны мира

Туристическое агентство Tours&Tickets – это ваш волшебный билет к открытию чего-то нового и удивительного. Чтобы отправиться в путешествие и познакомиться с новой страной, вам необходимо лишь желание и стремление, ведь в этом мире нет ничего невозможного. В нашем материале мы предлагаем вам познакомиться с самыми удивительными, по мнению туристов, странами.

• Исландия – это сказочное сочетание горячих гейзеров и вулканов с заснеженными вершинами гор и холодным климатом. Данное государство фактически можно назвать волшебным миром, будто бы выдуманным писателем-фантастом. Особое очарование Исландии в том, как она звучит – очутившись неподалеку от действующих вулканов, прислушайтесь к тому, как бурлит под землей лава, как завывает холодный ветер – все это поистине можно назвать песней. Песней льда и пламени. Обязательными местами к посещению считаются Голубая лагуна и Долина Хаукадалур, в которой расположены гейзеры.

• Танзания насчитывает более десяти национальных парков и резерваций, а также славится своей невероятно разнообразной фауной и флорой. Главной достопримечательностью считается «Сад Бога», в котором сосредоточено более трехсот пятидесяти видов растений.

• Япония – страна восходящего солнца. Это государство с богатейшей историей и культурой, удивительными национальными парками и, что самое привлекательное для туристов, восхитительной местной кухней.

• Канада. Эта страна считается скоплением озер, ведь именно здесь расположено более шестидесяти процентов всех озер на планете – и каждое из них имеет свою легенду.

• Нидерланды – государство тюльпанов. Сюда стоит отправляться с апреля по июнь, чтобы застать сезон цветения этих восхитительных цветов, которые делают поля волшебными и сказочными.

• Индия сочетает в себе то, что, кажется, никакая другая страна не сможет. Богатство и бедность, полнейшее спокойствие и безумный хаос, реальность и выдумку. Это страна невероятных легенд и удивительного климата.

Отправляйтесь в путешествие вместе с туристическим оператором Tours&Tickets и насладитесь всеми невероятными и удивительными странами нашей планеты, а также их достопримечательностями и культурами.

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