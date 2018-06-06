Везти нельзя: удивительные таможенные запреты

То, что запрещено ввозить и вывозить наркотики, оружие и боеприпасы, знают все. Существуют ограничения и на провоз предметов антиквариата, спиртного, сигарет. Но порой в «черные списки» попадают и неожиданные предметы. Мы уже писали о предметах, которые нельзя вывозить из страны временного пребывания, в статье «Сувениры вне закона», а теперь подготовили список самых необычных запретов на ввоз.
Если ваши «швейцарские» часы куплены в Чайна-тауне где-нибудь в Таиланде, Малайзии или, собственно, Китае, собираясь в Женеву, оставьте их дома. С 2008 года в Швейцарии действует закон, согласно которому поддельные швейцарские часы подлежат изъятию и уничтожению.
Санкции. Одну пару просто отберут и конфискуют, а обнаружение нескольких уже грозит арестом «до выяснения». Вдруг вы решили заняться нелегальной торговлей и подорвать имя бренда?
Любопытный факт. В Италии к фейку отношение еще строже. Здесь покупка и вывоз подделок приравнивается к скупке краденого. Санкции соответствующие: штраф от €500 до €10 000, а то и тюремный срок от двух до восьми лет.
В Кении, одной из самых популярных среди туристов стран Африки, в 2017 году вступил в силу закон, который запрещает ввоз, использование и производство полиэтиленовых пакетов. Сторонники строгих мер говорят о губительной роли неразлагающегося мусора для окружающей среды.
Санкции. Для производителей и поставщиков пакетов — штраф от $19 000 до $38 000 или четыре года тюрьмы. Грозит ли наказание многочисленным туристам, которые приезжают в национальные парки страны на сафари, власти пока внятно не объясняют. Впрочем, согласно тексту закона, задержать любого, у кого обнаружен полиэтиленовый пакет, полиция имеет полное право.
Любопытный факт. Похожие меры действуют также в Руанде, Камеруне, Гвинее-Бисау, Мали, Танзании, Уганде, Эфиопии, Мавритании и Малави. Только наказания там предусмотрены мягче.
Кофе на Ямайке — главный напиток и национальная гордость. Его обычно заваривают очень крепким, иногда сдабривают ромом или кардамоном и потребляют в огромных количествах в любое время дня и ночи. Лучшим сортом считается Blue Mountain. Несмотря на то что этот кофе относится к числу самых дорогих, его широко экспортируют в другие страны. И, раз у нас есть свой, очень хороший кофе, ни к чему туристам привозить его из других стран, решили ямайцы и запретили ввоз последнего в страну.
Санкции. Несанкционированный груз таможенники конфискуют, а туриста могут и оштрафовать.
Юлия Скопич, "Моя планета"
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