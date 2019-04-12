Самые дорогие породы кошек в мире

В мире существует огромное количество различных пород кошек — все они разные, каждая имеет свой характер и индивидуальность. Одни породы появились случайно, другие были выведены искусственно, но все они, несомненно, уникальны! Из-за чистоты и редкости той или иной породы стоимость мурлыкающего домашнего питомца может достигать десятки тысяч долларов. Teleprogramma.pro представляет рейтинг ТОП-10 самых дорогих пород кошек в мире.

10-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Русская голубая — одна из самых популярных пород короткошерстных кошек, ведущая своё происхождение от кошек древних славян. За пределами России эта порода стала известна в 1893 году, когда английская заводчица Карен Кокс вывезла из Архангельска двух голубых котят. Главная отличительная черта породы — короткая шерсть голубого цвета с красивым серебристым отливом. Приобрести талисман в виде русской голубой кошки можно за 400-2000 долларов.

9-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Серенгети — порода домашних кошек, выведенная в 1994 году в Калифорнии в результате скрещивания бенгальской и ориентальной кошек. Свое название получила в честь места обитания сервала – заповедника Серенгети, Танзания. Средний вес серенгети составляет 8-12 кг. Они имеют крепкое сложение, большие уши, пятнистый окрас и очень длинные ноги. Стоимость представителей данной породы составляет 600-2000 условных единиц.

8-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Эльф — молодая порода кошек, первые представители которой были выведены в США в 2006 году. В селекционной работе участвовали американские кёрлы и канадские сфинксы, в результате чего возникла необычная порода лысых кошек с загнутыми вперед ушами. Эльфы очень дружелюбные, умные, озорные, общительные, любознательные и преданные создания. стоимость кошки около 2000 долларов.

7-е место

WWW.HEIKKISILTALA.COM

Тойгер — крупная порода кошек, своим внешним видом напоминающая тигров, была выведена в США в 1993 году, а официальное признание получила в 2007 году. средний вес взрослой особи составляет 7-10 кг. Тойгер обладает спокойным темпераментом, интеллигентен и легко поддается обучению. Стоимость кошки варьируется в пределах 500-3000 долларов.

6-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Американский кёрл – порода короткошерстных и полудлинношерстных кошек, впервые найденная в Калифорнии в 1981 году. Прославилась она своими необычными ушами, которые завернутые назад, словно маленькие рожки. Что интересно, котята американского кёрла рождаются с прямыми ушами, а закручиваться назад они начинают в период со 2-го по 10-й день жизни. . Цена на котенка породы американский кёрл может колебаться от 1000 до 3000 долларов.

5-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Бенгальская кошка – гибридная порода, выведенная в 1980-х годах в США в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней. Ее главное достоинство – роскошная густая шерсть леопардовой окраски. Вес взрослой особи бенгала составляет 4-8 кг. Они умны, активны и, невзирая на свои корни, совсем не агрессивные, а наоборот, очень добрые и нежные животные. Цена бенгальской кошки варьируется от 1000 до 4000 долларов.

4-е место

Сафари – гибридная порода кошек, возникшая в результате скрещивания обычной домашней кошки и южноамериканского дикого кота жоффруа. Первые представители породы были выведены в начале 1970-х годов в США для изучения лейкемии. Взрослые особи в среднем весят 11 кг. Стоимость кошек данной породы колеблется в пределах 4-8 тысяч условных единиц.

3-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Као-мани – порода кошек тайского происхождения. Самое ранее упоминание о них находится в Tamra Maew.В древнем Сиаме као-мани жили только в королевских семьях, и считалась символом удачи. Главная отличительная черта этой кошки – белоснежная гладкая шерсть и выразительные глаза, которые могут быть желтыми, голубыми или разноцветными. Цена на котенка породы Као-мани может варьироваться от 7000 до 10000 долларов.

2-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Чаузи – одна из редчайших пород домашних кошек, которая была выведена путем скрещивания домашней абиссинской кошки и дикой африканской. Первый представитель данной породы был выведен в США в конце 60-х годов. Средний вес взрослых особей колеблется от 4 до 8 кг. Их можно охарактеризовать как умных и активных животных, не теряющих свой задор на протяжении всей жизни. Стоимость котят породы чаузи наивысшего класса составляет 8-10 тысяч условных единиц.

1-е место

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Саванна — самая дорогая из ныне существующих пород кошек, выведенная путем гибридизации африканского сервала и домашней кошки. Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 1980-х годов, а первые два котенка появились на свет в 1986 году. Вес саванн может достигать 15 кг, а высота — 60 см, что делает их самой крупной породой домашних кошек. В зависимости от класса и пола котенка цена может варьироваться от 4 до 22 тысяч долларов.

Вэл Борисова, TeleProgramma.Pro