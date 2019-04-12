Мир

admin
admin
Сегодня 12:47113

Самые дорогие породы кошек в мире

В мире существует огромное количество различных пород кошек - все они разные, каждая имеет свой характер и индивидуальность. Одни породы появились случайно, другие были выведены искусственно, но все они, несомненно, уникальны.

Самые дорогие породы кошек в мире

В мире существует огромное количество различных пород кошек — все они разные, каждая имеет свой характер и индивидуальность. Одни породы появились случайно, другие были выведены искусственно, но все они, несомненно, уникальны! Из-за чистоты и редкости той или иной породы стоимость мурлыкающего домашнего питомца может достигать десятки тысяч долларов. Teleprogramma.pro представляет рейтинг ТОП-10 самых дорогих пород кошек в мире.

10-е место

russian-blue-cat-10ФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Русская голубая — одна из самых популярных пород короткошерстных кошек, ведущая своё происхождение от кошек древних славян. За пределами России эта порода стала известна в 1893 году, когда английская заводчица Карен Кокс вывезла из Архангельска двух голубых котят. Главная отличительная черта породы — короткая шерсть голубого цвета с красивым серебристым отливом. Приобрести талисман в виде русской голубой кошки можно за 400-2000 долларов.

9-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Серенгети — порода домашних кошек, выведенная в 1994 году в Калифорнии в результате скрещивания бенгальской и ориентальной кошек. Свое название получила в честь места обитания сервала – заповедника Серенгети, Танзания. Средний вес серенгети составляет 8-12 кг. Они имеют крепкое сложение, большие уши, пятнистый окрас и очень длинные ноги. Стоимость представителей данной породы составляет 600-2000 условных единиц.

8-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Эльф — молодая порода кошек, первые представители которой были выведены в США в 2006 году. В селекционной работе участвовали американские кёрлы и канадские сфинксы, в результате чего возникла необычная порода лысых кошек с загнутыми вперед ушами. Эльфы очень дружелюбные, умные, озорные, общительные, любознательные и преданные создания. стоимость кошки около 2000 долларов.

7-е место

www.heikkisiltala.comWWW.HEIKKISILTALA.COM

Тойгер — крупная порода кошек, своим внешним видом напоминающая тигров, была выведена в США в 1993 году, а официальное признание получила в 2007 году. средний вес взрослой особи составляет 7-10 кг. Тойгер обладает спокойным темпераментом, интеллигентен и легко поддается обучению. Стоимость кошки варьируется в пределах 500-3000 долларов.

6-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Американский кёрл – порода короткошерстных и полудлинношерстных кошек, впервые найденная в Калифорнии в 1981 году. Прославилась она своими необычными ушами, которые завернутые назад, словно маленькие рожки. Что интересно, котята американского кёрла рождаются с прямыми ушами, а закручиваться назад они начинают в период со 2-го по 10-й день жизни. . Цена на котенка породы американский кёрл может колебаться от 1000 до 3000 долларов.

5-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Бенгальская кошка – гибридная порода, выведенная в 1980-х годах в США в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней. Ее главное достоинство – роскошная густая шерсть леопардовой окраски. Вес взрослой особи бенгала составляет 4-8 кг. Они умны, активны и, невзирая на свои корни, совсем не агрессивные, а наоборот, очень добрые и нежные животные. Цена бенгальской кошки варьируется от 1000 до 4000 долларов.

4-е место

сафари_4

Сафари – гибридная порода кошек, возникшая в результате скрещивания обычной домашней кошки и южноамериканского дикого кота жоффруа. Первые представители породы были выведены в начале 1970-х годов в США для изучения лейкемии. Взрослые особи в среднем весят 11 кг. Стоимость кошек данной породы колеблется в пределах 4-8 тысяч условных единиц.

3-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Као-мани – порода кошек тайского происхождения. Самое ранее упоминание о них находится в Tamra Maew.В древнем Сиаме као-мани жили только в королевских семьях, и считалась символом удачи. Главная отличительная черта этой кошки – белоснежная гладкая шерсть и выразительные глаза, которые могут быть желтыми, голубыми или разноцветными. Цена на котенка породы Као-мани может варьироваться от 7000 до 10000 долларов.

2-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Чаузи – одна из редчайших пород домашних кошек, которая была выведена путем скрещивания домашней абиссинской кошки и дикой африканской. Первый представитель данной породы был выведен в США в конце 60-х годов. Средний вес взрослых особей колеблется от 4 до 8 кг. Их можно охарактеризовать как умных и активных животных, не теряющих свой задор на протяжении всей жизни. Стоимость котят породы чаузи наивысшего класса составляет 8-10 тысяч условных единиц.

1-е место

wikimedia.orgФОТО: WIKIMEDIA.ORG

Саванна — самая дорогая из ныне существующих пород кошек, выведенная путем гибридизации африканского сервала и домашней кошки. Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 1980-х годов, а первые два котенка появились на свет в 1986 году. Вес саванн может достигать 15 кг, а высота — 60 см, что делает их самой крупной породой домашних кошек. В зависимости от класса и пола котенка цена может варьироваться от 4 до 22 тысяч долларов.

Вэл Борисова, TeleProgramma.Pro

Досуг Домашние питомцы
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.