Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

20 апреля в Киеве украинский боксер Денис Беринчик в бою против японца Нихито Арахавы защитил титул WBO International в легком весе. Поединок показывал YouTube-канал BoxingUA.
Первая для Беринчика защита титула продолжалась все 12 раундов.
Все трое судей отдали победу украинцу: 120:107, 118:109 и 120:107.
Титул чемпиона WBO International Беринчик завоевал в декабре 2018 года, пигет Гордон.
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