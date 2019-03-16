Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе Бой украинского боксера Дениса Беринчика против японца Нихито Арахавы продолжался 12 раундов и завершился со счетом 120:107, 118:109 и 120:107 – все судьи отдали предпочтение украинцу.

20 апреля в Киеве украинский боксер Денис Беринчик в бою против японца Нихито Арахавы защитил титул WBO International в легком весе. Поединок показывал YouTube-канал BoxingUA.

Первая для Беринчика защита титула продолжалась все 12 раундов.

Все трое судей отдали победу украинцу: 120:107, 118:109 и 120:107.

Титул чемпиона WBO International Беринчик завоевал в декабре 2018 года, пигет Гордон.