Как выгодно продать брендовые ювелирные изделия и часы Вы приобрели в подарок драгоценность, но колечко, браслет или часы не понравились одариваемому или не подошел размер? А может быть вам сделали ценный, но неудачный презент? Решение есть – продать изделие.

Онлайн-ломбард Випголд предлагает прекрасную возможность продать онлайн (просто перейдите по ссылке) ювелирные изделия и дорогие часы по выгодной стоимости. Предварительно в течение 24 часов выполняется бесплатная, объективная и честная онлайн-оценка изделий.

Что нужно для онлайн-оценки

Выкуп часов и драгоценностей производится на основании экспертной оценки опытными специалистами. Для ее получения необходимо на сайте ломбарда заполнить форму, в которой указываются такие параметры драгизделий: производитель, проба и вес изделия, каратность камня/ей (если они есть), наличие фирменной упаковки и документов, описание нюансов и дефектов, фото с разных ракурсов, а также контактные данные.

Отличий у онлайн-оценки часов немного: нужно указать бренд и модель изделия, а в кратком описании – особенности золотых часов и их проблемные места: сломанный механизм, сколы, потускневший вид, царапины и т. д.

Оценка драгоценности абсолютно бесплатная, выполняется онлайн и ни к чему не обязывает. Профессиональные ювелиры точно оценивают изделия даже из нескольких разных металлов и камней. Личная информация гарантированно не разглашается.

Преимущества ломбарда Випголд

Если в каждом городе есть как минимум по нескольку ломбардов, какой смысл продавать золотые изделия онлайн? Компания VIPGold обладает несколькими кардинальными отличиями от обычных ломбардов, обеспечивая клиентам значительную выгоду.

Прежде всего Випголд не финансовая, а ювелирная организация. Конечно, они приобретают и лом драгметаллов, но основной товар – это золотые браслеты, серьги, перстни, часы, цепочки, подвески и т. д. То есть в отличие от стандартных ломбардов изделия приобретаются хоть и с учетом износа или повреждений, но по цене драгоценности, а не лома.

Такой выгодной цены вам не предложит никакая другая фирма в Днепре, Киеве или ином городе Украины. Следующий момент – камни. Кроме веса и материала металла изделия, в учет принимаются размеры и тип драгоценного камня.

В большинстве обычных ломбардов бриллианты, изумруды и сапфиры не принимаются во внимание, их интересуют только ценные металлы. И последний плюс – даже если изделие имеет дефект или поломку, его приобретут, как драгоценность (для последующей продажи ювелиры приведут кольцо или часы в идеальный вид самостоятельно).

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