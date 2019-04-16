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Особенности и достоинства сплит-систем Daikin

Весна порадовала резким наступлением теплоты, сразу же вспомнилась летняя жара и всплыла потребность: нужно покупать кондиционер. Почему из десятков производителей стоит выбрать сплит-системы Дайкин.

Каждый кондиционер имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Есть бытовые и коммерческие сплит-системы, напольно-потолочные, настенные и канальные для площадей менее 80, 140 и 100 м2 соответственно, а также кассетные для подвесных потолков офисных и торговых помещений. 

Возможности кондиционеров Daikin

Из множества разнообразных марок можно порекомендовать купить кондиционеры Дайкин, потому что эта техника надежна, проста в установке и эксплуатации, характеризуется малой шумностью и широким спектром функций.

Сплит-системы Daikin обеспечивают желаемый микроклимат в помещении, благодаря тому, что поддерживают указанную температуру в точности до половины градуса Цельсия. В них используется инновационная технология Inverter Control, обеспечивающая пониженный расход электричества.

Для сравнения: кондиционеры Дайкин с инверторными компрессорами расходуют в 2 раза меньше энергии, чем сплит-системы «старт-стоп». Электроуправление позволяет дополнительно экономить на электроэнергии.

Хладагентом в данном виде технике выступает пожаробезопасный фреон R410a. Температуру кондиционера контролируют датчики, встроенные в пульт управления и внутренний блок, а включается он, реагируя на датчик движения, оповещающий, что в помещение зашел человек.

Кондиционеры Daikin в зависимости от стоимости могут работать в одном или нескольких режимах: охлаждающем, обогревающем, осушающем и фильтрующем воздух. В программе сплит-систем авто диагностика и очистка, благодаря которым техника бесперебойно работает.

В оборудование встроен таймер, позволяющий запрограммировать систему на 24 или 72 часа. А комбинированный фильтр с пропиткой от плесени обеспечивает многоступенчатую фильтрацию и чистоту воздуха.

Среди дополнительных функций – теплый пуск, в режиме обогрева он не допускает попадание холодного воздуха с улицы в помещение. А опция низкотемпературного комплекта дает возможность пользоваться сплит-системой при холоде до -25 °C.

Кондиционер Дайкин в АЛЛО

Вы можете заказать сплит систему Дайкин в интернет-магазине «Алло» с доставкой в любой город Украины. На сайте среди весенних предложений вы найдете 24 кондиционера по акции, 29 – в кредит или в рассрочку. Стоимость техники на любой кошелек от 15,87 до 83,16 тыс. грн.

Вы можете выбрать кондиционер для помещений площадью от 16 до 170 м². В каталоге магазина сплит системы не только компании Daikin, но и таких производителей, как Cooper&Hunter, Midea, Samurai, Idea, Tosot, AUX, Gree. 

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