5 самых крутых изобретений 21 века Прогресс шагнул далеко за пределы изобретения айфона, ноутбука и электромобиля. Даже туфли печатают на 3D-принтере! Рассказываем про самые интересные изобретения 21 века.

«Умное» кольцо (Ringly)



Фото: ringly.com

Несмотря на то, что гаджеты для телефонов появляются со скоростью света, этот превзошел многие. В «умном» кольце сочетается все, что нужно современному человеку: практичность, стильный вид, небольшой размер и постоянный контроль смартфона. Ringly был разработан бывшим дизайнером eBay. Его особенность в том, что он подключается по Bluetooth к смартфону и если на телефон приходят сообщения или поступают звонки, кольцо начинает светиться и вибрировать. Таким образом оно извещает владельца о том, что нужно обратить внимание на смартфон. Минимальная стоимость кольца — 195$ (примерно 4, 500 грн.)

Проекционная клавиатура



Фото: celluon.com

Большая, маленькая, плоская или переносная — сейчас никого не удивишь обычной клавиатурой от компьютера. Но разработчики ушли намного дальше и создали проекционную клавиатуру. Она является оптической проекцией обычной клавиатуры на любую поверхность. Движения пальцев по поверхности аналогичны обычному нажатию на клавиши. Впервые изобретение было запатентовано в 1992 году компанией IBM. Ровно через 10 лет стартап-проект Canesta создал проекционную клавиатуру по собственной технологии.

Очки EyeWriter



Фото: eyewriter.org

Ученые стараются помочь людям, которые не могут полноценно двигаться и взаимодействовать с другими. Члены сообщества Graffiti Research Lab, Not Impossible Foundation и The Ebeling Group создали очки, которые позволяют общаться людям, чье тело неподвижно. Очки считывают движения глазных яблок и переводят их в линии на экране. Устройство было создано для художника из Лос-Анджелеса. Теперь он может рисовать с помощью чудо-очков.

Таблетка с камерой (Эндокапсула)

Фото: medical.olympusamerica.com

Могли ли братья Люмьер когда-нибудь подумать, что фотоаппарат будет размером с ноготь? Вряд ли. Но так оно и есть. Эндокапсула была изобретена в 1989 году группой ученых из Балтимора (США). Таблетка-камера используется в медицинских целях. С ее помощью можно обследовать организм и выявить рак на ранних стадиях.

Экзокелет ELegs



Фото: bleex.me.berkeley.edu

Скелет на батарейках является разработкой компании Berkeley Bionics. Он позволяет встать на ноги людям, которые давно забыли, что такое ходить. Скелет представляет из себя роботизированную раму. Она контролируется с помощью костылей, которые, в свою очередь, оснащены датчиками. Вслед за левым костылем шагает правая нога и наоборот. Скелет подходит для людей ростом от 157 до 193 сантиметров и до 100 килограммов весом.

pink.ua