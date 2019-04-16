Мир

admin
admin
Сегодня 17:2173

5 самых крутых изобретений 21 века

Прогресс шагнул далеко за пределы изобретения айфона, ноутбука и электромобиля. Даже туфли печатают на 3D-принтере! Рассказываем про самые интересные изобретения 21 века.

«Умное» кольцо (Ringly)

daybreak-pink-chalcedony-01-hand
Фото: ringly.com

Несмотря на то, что гаджеты для телефонов появляются со скоростью света, этот превзошел многие. В «умном» кольце сочетается все, что нужно современному человеку: практичность, стильный вид, небольшой размер и постоянный контроль смартфона. Ringly был разработан бывшим дизайнером eBay. Его особенность в том, что он подключается по Bluetooth к смартфону и если на телефон приходят сообщения или поступают звонки, кольцо начинает светиться и вибрировать. Таким образом оно извещает владельца о том, что нужно обратить внимание на смартфон. Минимальная стоимость кольца — 195$ (примерно 4, 500 грн.)

Проекционная клавиатура

projection keyboard
Фото: celluon.com

Большая, маленькая, плоская или переносная — сейчас никого не удивишь обычной клавиатурой от компьютера. Но разработчики ушли намного дальше и создали проекционную клавиатуру. Она является оптической проекцией обычной клавиатуры на любую поверхность. Движения пальцев по поверхности аналогичны обычному нажатию на клавиши. Впервые изобретение было запатентовано в 1992 году компанией IBM. Ровно через 10 лет стартап-проект Canesta создал проекционную клавиатуру по собственной технологии.

Очки EyeWriter

eyewriter
Фото: eyewriter.org

Ученые стараются помочь людям, которые не могут полноценно двигаться и взаимодействовать с другими. Члены сообщества Graffiti Research Lab, Not Impossible Foundation и The Ebeling Group создали очки, которые позволяют общаться людям, чье тело неподвижно. Очки считывают движения глазных яблок и переводят их в линии на экране. Устройство было создано для художника из Лос-Анджелеса. Теперь он может рисовать с помощью чудо-очков.

Таблетка с камерой (Эндокапсула)

endocapsule10system_65years 

Фото: medical.olympusamerica.com

 

Могли ли братья Люмьер когда-нибудь подумать, что фотоаппарат будет размером с ноготь? Вряд ли. Но так оно и есть. Эндокапсула была изобретена в 1989 году группой ученых из Балтимора (США). Таблетка-камера используется в медицинских целях. С ее помощью можно обследовать организм и выявить рак на ранних стадиях.

Экзокелет ELegs

elegs-228x300
Фото: bleex.me.berkeley.edu

Скелет на батарейках является разработкой компании Berkeley Bionics. Он позволяет встать на ноги людям, которые давно забыли, что такое ходить. Скелет представляет из себя роботизированную раму. Она контролируется с помощью костылей, которые, в свою очередь, оснащены датчиками. Вслед за левым костылем шагает правая нога и наоборот. Скелет подходит для людей ростом от 157 до 193 сантиметров и до 100 килограммов весом.

pink.ua

Досуг
view counter

Новости

На энергосбережение в 2019 году на Сумщине планируется использовать почти 72 миллионов гривен
Сегодня 17:58
На двух городских маршрутах на Пасху и поминальные дни добавили рейсов
Сегодня 17:20
Сумской водоканал будет отключать должников от канализации
Сегодня 16:43
Численность населения Сумской области на 1 марта 2019 года
Сегодня 16:10
Среди вакансий 30,3% - с минимальной зарплатой и только 5,8% - выше средней по области
Сегодня 15:39
Продлена мера пресечения несовершеннолетнему, который подозревается в изнасиловании
Сегодня 15:03
Самая большая безработица - в Глухове, меньше всего - в Сумах
Сегодня 14:26
Полицейские установили у водителя превышение нормы алкоголя в 12 раз (видео)
Сегодня 14:17
Медицинские учреждения Сумщины получили более двухсот миллионов гривен от НСЗУ
Сегодня 13:50
На Сумщине количество бездомных животных растет в геометрической прогрессии
Сегодня 13:16
Сумскому городскому роддому нужен директор
Сегодня 12:35
Рассмотрение админматериала в отношении сумского мэра отложено
Сегодня 11:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.