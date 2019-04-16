5 самых крутых изобретений 21 века

Несмотря на то, что гаджеты для телефонов появляются со скоростью света, этот превзошел многие. В «умном» кольце сочетается все, что нужно современному человеку: практичность, стильный вид, небольшой размер и постоянный контроль смартфона. Ringly был разработан бывшим дизайнером eBay. Его особенность в том, что он подключается по Bluetooth к смартфону и если на телефон приходят сообщения или поступают звонки, кольцо начинает светиться и вибрировать. Таким образом оно извещает владельца о том, что нужно обратить внимание на смартфон. Минимальная стоимость кольца — 195$ (примерно 4, 500 грн.)
Большая, маленькая, плоская или переносная — сейчас никого не удивишь обычной клавиатурой от компьютера. Но разработчики ушли намного дальше и создали проекционную клавиатуру. Она является оптической проекцией обычной клавиатуры на любую поверхность. Движения пальцев по поверхности аналогичны обычному нажатию на клавиши. Впервые изобретение было запатентовано в 1992 году компанией IBM. Ровно через 10 лет стартап-проект Canesta создал проекционную клавиатуру по собственной технологии.
Ученые стараются помочь людям, которые не могут полноценно двигаться и взаимодействовать с другими. Члены сообщества Graffiti Research Lab, Not Impossible Foundation и The Ebeling Group создали очки, которые позволяют общаться людям, чье тело неподвижно. Очки считывают движения глазных яблок и переводят их в линии на экране. Устройство было создано для художника из Лос-Анджелеса. Теперь он может рисовать с помощью чудо-очков.
Фото: medical.olympusamerica.com
Могли ли братья Люмьер когда-нибудь подумать, что фотоаппарат будет размером с ноготь? Вряд ли. Но так оно и есть. Эндокапсула была изобретена в 1989 году группой ученых из Балтимора (США). Таблетка-камера используется в медицинских целях. С ее помощью можно обследовать организм и выявить рак на ранних стадиях.
Скелет на батарейках является разработкой компании Berkeley Bionics. Он позволяет встать на ноги людям, которые давно забыли, что такое ходить. Скелет представляет из себя роботизированную раму. Она контролируется с помощью костылей, которые, в свою очередь, оснащены датчиками. Вслед за левым костылем шагает правая нога и наоборот. Скелет подходит для людей ростом от 157 до 193 сантиметров и до 100 килограммов весом.