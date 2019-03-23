Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12259

Анекдоты недели - 193

Во всех лекарственных настойках главное лекарство - это спирт: всё остальное вкусовые добавки.

Как говорила тетя Циля: "Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу: прибить полку можно и соседа попросить. А вот наорать, шо криво прибита, - тут таки муж нужен!"

***

На конкурсе лучших отмазок перед начальником за опоздание победила: "Извините, опоздал! Забегал в церковь помолиться о вашем здоровье".

***

Оптимистка Катя до последнего верила, что она едет в лес в багажнике только потому, что в салоне не осталось места.

***

- Согласно вашей жалобе обвиняемый сказал, что вы дурак. Это правда?

- Чистая правда.

- Ну и на что вы тогда жалуетесь?

***

Депрессивный клуб интеллектуальных игр "Ничто. Нигде. Никогда".

***

- Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина и ударили нашего старшего научного сотрудника утюгом, какая же это самооборона?

- Не случилось, знаете ли, веера под рукой.

***

Школьник нашел миллион баксов и сдал их в полицию. Рыдающая мать перед телекамерами утверждала, что гордится им.

***

- Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?

- А вы по ушам не видите?

- Нет.

- Это кролик…

***

- Пойдем пожрем?

- Сейчас 2 часа ночи!

- Я у тебя время, что ли, спросила?

***

Я себе нашел очень хорошую квартирку: гостиная, столовая, спальня, кабинет...

И так удобно - все в одной комнате.

***

Субботник - это день, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за всеми остальными…

***

Если на столе появился праздничный торт - это значит, что в этом доме вам будут рады еще минут пятнадцать.

***

Собирая чайные листья на плантации, индус даже не подозревает, что он это делает бережно и с любовью.

***

Фотографии, сделанные перед застольем получаются красивые, а после него – интересные.

***

Женщине недостаточно иметь маленькое чёрное платье:
в него ещё нужно влезть!

***

- А кто Вы по национальности?

- А почему Вы спрашиваете?

- Так бы сразу и сказали!

***

- Мадам, купите живых раков!
- Ой, деточка, живых в кипяток бросать жалко...
- А вы глаза закройте, когда варить будете.
- Шо, каждому?

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