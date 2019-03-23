Анекдоты недели - 193

Как говорила тетя Циля: "Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу: прибить полку можно и соседа попросить. А вот наорать, шо криво прибита, - тут таки муж нужен!"
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На конкурсе лучших отмазок перед начальником за опоздание победила: "Извините, опоздал! Забегал в церковь помолиться о вашем здоровье".
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Оптимистка Катя до последнего верила, что она едет в лес в багажнике только потому, что в салоне не осталось места.
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- Согласно вашей жалобе обвиняемый сказал, что вы дурак. Это правда?
- Чистая правда.
- Ну и на что вы тогда жалуетесь?
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Депрессивный клуб интеллектуальных игр "Ничто. Нигде. Никогда".
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- Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина и ударили нашего старшего научного сотрудника утюгом, какая же это самооборона?
- Не случилось, знаете ли, веера под рукой.
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Школьник нашел миллион баксов и сдал их в полицию. Рыдающая мать перед телекамерами утверждала, что гордится им.
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- Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?
- А вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик…
***
- Пойдем пожрем?
- Сейчас 2 часа ночи!
- Я у тебя время, что ли, спросила?
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Я себе нашел очень хорошую квартирку: гостиная, столовая, спальня, кабинет...
И так удобно - все в одной комнате.
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Субботник - это день, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за всеми остальными…
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Если на столе появился праздничный торт - это значит, что в этом доме вам будут рады еще минут пятнадцать.
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Собирая чайные листья на плантации, индус даже не подозревает, что он это делает бережно и с любовью.
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Фотографии, сделанные перед застольем получаются красивые, а после него – интересные.
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Женщине недостаточно иметь маленькое чёрное платье:
в него ещё нужно влезть!
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- А кто Вы по национальности?
- А почему Вы спрашиваете?
- Так бы сразу и сказали!
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- Мадам, купите живых раков!
- Ой, деточка, живых в кипяток бросать жалко...
- А вы глаза закройте, когда варить будете.
- Шо, каждому?
Честного чиновника можно легко узнать по глазам… Таким грустным и голодным глазам…...
Купила китайский чай для похудения. С тортиком - обалденно!...
Жена говорит, что я алкаш, потому, что бухаю каждый день. Врёт конечно. Пользуется тем, что я ничего не помню....
У центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка підбили підсумки загальноміського гумористичного конкурсу «Не сумне місто Суми»....
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет всё хорошо, но...