Анекдоты недели - 194

- Доктор, я не могу больше платить за лечение, у меня деньги кончились.
- Ну и хорошо, что выздоровели!
***
Надписи в подъезде подсказали родителям Нади, что у нее все-таки есть мальчик, и притом не один.
***
А зачем "раз и навсегда искоренять" мат?!
Мат порой нужен. Фортепиано без него передвинуть в одиночку совершенно нереально.
***
- Ну, конечно, это "Гуччи"! Меряйте - становитесь вот на картонку, а я пока шторку подержу!
***
- Дети, а вы знаете, что бутон тюльпана на ночь закрывается, а утром опять открывается.
- Как пивной ларёк?
- Да, Вовочка, как пивной ларёк.
***
- Пошли в бар?
- Нельзя в бар.
- Пошли на рыбалку?
- Нельзя на рыбалку.
- Ты не жалеешь что женился?
- Нельзя жалеть.
***
- Дорогой, куда ты меня поведёшь на майские праздники?
- Поедем к твоей маме!
- А на Новый год?
- Приеду, заберу...
***
Супружеская пара гуляет в лесу. Жена говорит:
- Вот прекрасное место, чтобы здесь отдохнуть и перекусить.
- Пожалуй, ты права. Пятьдесят миллионов муравьев не могли ошибиться.
***
- А какой у тебя любимый четвероногий друг?
- Кровать.
***
- Ты как?
- Лучше...
- Лучше, чем когда?
- Лучше не спрашивай!
***
Двое психологов встречаются в лифте по окончании очень напряженного рабочего дня. Один измотанный, еле на ногах стоит, другой же спокойный, улыбающийся, видно, что он полон энергии.
Первый спрашивает: - Как тебе удается выглядеть таким свежим после 14 часов общения с пациентами?
- А ты что, их слушаешь?
***
Несмотря на название, очковую кобру сложно напугать.
***
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... Но она не уходила.
***
- Что вы везете? Оружие, наркотики есть?
- Сейчас я посмотрю, меня просто мама собирала...
***
Сегодня перебирала вещи, которые носила в десятом классе, одну взяла примерила и oна села на мне как десять лет назад. Это был шарф, но всё же...
***
- Мы прошлым летом по одной путевке всей семьей отдохнули.
- Это как?
- Отправили тещу в санаторий на месяц...
***
Весь день не спал. Всю ночь не ел. Понятно дело, устаешь!
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