Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1270

Анекдоты недели - 194

"Не опережаю ли я события?" - подумала Зинаида, придя на первое свидание в фате.

- Доктор, я не могу больше платить за лечение, у меня деньги кончились.

- Ну и хорошо, что выздоровели!

***

Надписи в подъезде подсказали родителям Нади, что у нее все-таки есть мальчик, и притом не один.

***

А зачем "раз и навсегда искоренять" мат?!

Мат порой нужен. Фортепиано без него передвинуть в одиночку совершенно нереально.

***

- Ну, конечно, это "Гуччи"! Меряйте - становитесь вот на картонку, а я пока шторку подержу!

***

- Дети, а вы знаете, что бутон тюльпана на ночь закрывается, а утром опять открывается.

- Как пивной ларёк?

 - Да, Вовочка, как пивной ларёк.

***

- Пошли в бар?

- Нельзя в бар.

- Пошли на рыбалку?

 - Нельзя на рыбалку.

- Ты не жалеешь что женился?

- Нельзя жалеть.

***

- Дорогой, куда ты меня поведёшь на майские праздники?

- Поедем к твоей маме!

- А на Новый год?

- Приеду, заберу...

***

Супружеская пара гуляет в лесу. Жена говорит:

- Вот прекрасное место, чтобы здесь отдохнуть и перекусить.

 - Пожалуй, ты права. Пятьдесят миллионов муравьев не могли ошибиться.

***

- А какой у тебя любимый четвероногий друг?

- Кровать.

***

- Ты как?

- Лучше...

- Лучше, чем когда?

- Лучше не спрашивай!

***

Двое психологов встречаются в лифте по окончании очень напряженного рабочего дня. Один измотанный, еле на ногах стоит, другой же спокойный, улыбающийся, видно, что он полон энергии.

 Первый спрашивает: - Как тебе удается выглядеть таким свежим после 14 часов общения с пациентами?

- А ты что, их слушаешь?

***

Несмотря на название, очковую кобру сложно напугать.

***

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода... Но она не уходила.

***

- Что вы везете? Оружие, наркотики есть?

 - Сейчас я посмотрю, меня просто мама собирала...

***

Сегодня перебирала вещи, которые носила в десятом классе, одну взяла примерила и oна села на мне как десять лет назад. Это был шарф, но всё же...

***

- Мы прошлым летом по одной путевке всей семьей отдохнули.

 - Это как?

- Отправили тещу в санаторий на месяц...

***

Весь день не спал. Всю ночь не ел. Понятно дело, устаешь!

Досуг Курьезы Юмор
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