Аксессуары для любимых гаджетов Сегодня к выбору аксессуаров для техники подходят с таким же вниманием, как во время приобретения самого смартфона или планшета. Ведь от качества защитного стекла или зарядки зависит, как будет функционировать любимый гаджет.

Если взять к примеру чехол, это не просто декор телефона. Чехол неотъемлемая часть гаджета, оберегающая его случайных механических повреждений. Поэтому он обязан отличаться надежностью, практичностью, а также стильностью, то есть соответствовать имиджу владельца.

Лучшие аксессуары

Приобрести отличные аксессуары для телефонов и планшетов предлагаем в сети специализированных магазинов Pocket Store, расположенных по всей Украине (например, в Сумах их два: ТРЦ «Лавина» и «Мануфактура», оба на 1 этаже) или на портале pocketstore.ua.

В онлайн- и офлайн-магазинах представлен огромный ассортимент «примочек» для андроидов: стекла для защиты, чехольчики и пленочки для телефонов, чехлы и пленки, накладки и карманы, книжки и бамперы для планшетов, зарядки, аккумуляторные и USB-устройства, стилусы.

Это универсальные варианты и для техники брендов Самсунг, Сони, Элджи, Леново, Мейзу, Сяоми, Асус, Люмия и иных торговых марок. Среди предложений и атрибуты для Эпл айфонов и айподов разных типов: чехлы и стекла защиты, пленки и зарядки, кабеля и гарнитуры, моноподы и селфи палки, автодержатели и стилусы, и т. д.

Есть зарядки: проводные и беспроводные, для авто и сетевые. Вся продукция от надежных проверенных брендов. Среди производителей аксессуаров: Ashor и Asus, Awei и BMW, Armor и App, Apple и ARU.

Особенно радует выбор накладок для мобильников: с подставками, зеркальцами и окошками, антиударные и светящиеся, декорированные камушками, блестинками, картинками, объемными орнаментами, нашивками и даже с аккумуляторами.

Если вы приобретаете чехол в качестве презента, можно заказать уникальную модель с фотопечатью любого изображения, которое вы пришлете. Такой подарок будет действительно оригинальным и всегда будет напоминать о вас близкому человеку.

Достоинства покупки в Pocket Store

Среди преимуществ магазинов Покетстор: