Ви придбали літні шини? Вже давно пора перевзути машину Травневі свята та літо, що наближається з неймовірною швидкістю, це час подорожувати та використовувати на повну можливості своєї автівки. Але для цього ви маєте бути впевненими, що техніка не підведе на мокрій ти слизькій дорозі.

Коли потрібно вирішити в що перевзути транспорт, не радьтеся з інтернет-френдами чи сусідами. Навіть не варто довіряти порадам консультантам роздрібних магазинчиків, бо їхня задача продати те, що є в асортименті.

Адже вибір шин величезний, і до кожної моделі автівки призначена конкретна гума. Спеціалісти кажуть, що немає поганої чи гарної шини, але найчастіше водії придбають шини не відповідні до свого транспорту.

Вибор шин

Українські дороги лишають бажати кращого. Якщо вже є гарні ділянки міжміських шляхів, то в селах та на дрібних міських вуличках машину можливо вбити. Тому потрібно вибирати шини з покращеними якостями по поглинанню шуму та зі стійкістю до зносу.

Взагалі для індивідуального вибору шин варто звертатися до консультантів спеціалізованих магазинів, таких як інтернет-магазин шин «ШипШина». Його спеціалісти розбираються у тонкощах автогуми.

Вони знають про різні моделі, виробників, елементи шин, форму, текстуру та інші деталі, окрім тих, що звичайно використовують (розмір виробу, марка автівки та вартість шини). Шина повинна не лише відповідати марці машина, але й забезпечувати комфортне пересування, просто керуватися, швидко реагувати, тобто бути безпечною та повністю контрольованою.

Правильно підібрані шини будуть довше служити та покращать експлуатацію машини. Наприклад, компанія "Піреллі" постійно в пошуку ідеальних шин, тому постійно розроблює нові моделі. Цей виробник «взуває» на заводах такі авто, як Ламборджині, Ферарі, Мазераті та інші.

Для українських доріг у них три літні лінійки: «Скорпіон», «Пізеро» та «Чентурато». В шинах «Піреллі» використовуються найновітніші технології:

- Ранфлет, що дає можливість авто їхати з проколотою шиною; - Сілінсайд, мастика для герметизації шини; - шумопоглинаюча; - тюнінгова з фарбованою на замовлення гумою (Колоредишн).

Придбати шини

В мережі «ШипШина» оптові та роздрібні автомагазини та центри шиномонтажу. Ця компанія виступає офіційним представником 9 заводів, концернів та компаній. Вона реалізовує брендову продукцію для легкових та вантажних авто. На сайті shyp-shyna.com.ua вам запропонують кращу сезонну гуму за приємними цінами.

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