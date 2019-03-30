Анекдоты недели - 195

- Уважаемый Израиль Моисеич! Я хочу жениться на вашей дочери!
- А что она врач-психиатр - вас не смущает?
- Наоборот, это прекрасно!
- Розочка, иди сюда, твой пациент пришел.
***
Жена мужу: - Эх, вернуть бы мне мои пятьдесят. - Дорогая, но тебе всего тридцать шесть. - Ты о чем? - О годах, конечно. - А я о килограммах.
***
- Марь Иванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может? - Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми!
***
- А вот ты веришь в высший разум? - Конечно. - Так, какого хрена он с нами в контакт не вступает? - А ты когда опарышей на рыбалку берешь, с ними общаешься?
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- Вы - директор крупного агрохолдинга. Мы с вами только что побывали в вашем магазине. Вот скажите, в чём секрет? Одна колбаса у вас стоит 300 рублей, а другая аж 900. Что вы такое добавляете? - Ну по разному. Можно "премиум" на этикетку добавить, можно "золотая серия".
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На лекции по экономике. Преподаватель: - Экономическое состояние большинства наших компаний развивается по системе спирали. Голос с задней парты: - Ага, спирали, спираем и будем спирать...
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Первым андроидом был Буратино. А поскольку единственный способ для деревянного болвана запомнить что-нибудь — это зарубить себе на носу, папа Карло обеспечил его большим объемом памяти.
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— Мадемуазель, можно вашу ручку? Какая изящная… Достанешь дяде огурчик?
***
- Алло, вы боретесь с алкоголизмом?
— Нет, сдались.
***
- Катенька, ты почему хочешь стать хирургом, если боишься даже боли во время уколов?
- Мамочка, я же не себе буду делать больно.
***
Тележурналисты берут интервью у молодой симпатичной девушки:
- А вы можете вспомнить, какой день был для вас самым счастливым днем в жизни?
- Вы знаете, - краснеет девушка, - это был не день ...
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- Софочка! Вы такая начитанная, романтическая и ухоженная натура! Давайте, может, зайдём ко мне на Мясоедовскую: шампанское, свечи, стихи почитаем, на звёзды посмотрим!?
- Жора! Я таки изумлена до извинений! А шо, сексу не будет?!..
***
- Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь - животное, лайки - собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском!
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- С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 500 гривен носить всё легче и легче.
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- Можно ли, работая, нажить себе состояние?
- Да запросто… Предынфарктное состояние, состояние шока и состояние депрессии…
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- Блин, воду холодную отключили!
- Да уж... Хорошо хоть, что горячая вода холодная...
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- Какие традиции наиболее популярны в вашей семье?
- Посылать меня в магазин, как только я разденусь!
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- Что такое девушка-энциклопедия?
- Умная, но толстая!
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- Поручик, а правда, что вы страшный бабник?
- Что вы, Наташа, врут, конечно! Посмотрите сами: ну какой же я страшный? Я симпатичный...
"Не опережаю ли я события?" - подумала Зинаида, придя на первое свидание в фате....
Во всех лекарственных настойках главное лекарство - это спирт: всё остальное вкусовые добавки....
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