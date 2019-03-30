Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12117

Анекдоты недели - 195

На моей свадьбе вместо "Горько" папа кричал "Ну, слава богу", а мама - "Ну, наконец-то".

- Уважаемый Израиль Моисеич! Я хочу жениться на вашей дочери!

- А что она врач-психиатр - вас не смущает?

- Наоборот, это прекрасно!

- Розочка, иди сюда, твой пациент пришел.

***

Жена мужу: - Эх, вернуть бы мне мои пятьдесят. - Дорогая, но тебе всего тридцать шесть. - Ты о чем? - О годах, конечно. - А я о килограммах.

***

- Марь Иванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может? - Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми!

***

- А вот ты веришь в высший разум? - Конечно. - Так, какого хрена он с нами в контакт не вступает? - А ты когда опарышей на рыбалку берешь, с ними общаешься?

***

- Вы - директор крупного агрохолдинга. Мы с вами только что побывали в вашем магазине. Вот скажите, в чём секрет? Одна колбаса у вас стоит 300 рублей, а другая аж 900. Что вы такое добавляете? - Ну по разному. Можно "премиум" на этикетку добавить, можно "золотая серия".

***

На лекции по экономике. Преподаватель: - Экономическое состояние большинства наших компаний развивается по системе спирали. Голос с задней парты: - Ага, спирали, спираем и будем спирать...

***

Первым андроидом был Буратино. А поскольку единственный способ для деревянного болвана запомнить что-нибудь — это зарубить себе на носу, папа Карло обеспечил его большим объемом памяти.

***

— Мадемуазель, можно вашу ручку? Какая изящная… Достанешь дяде огурчик?

***

- Алло, вы боретесь с алкоголизмом?
— Нет, сдались.

***

- Катенька, ты почему хочешь стать хирургом, если боишься даже боли во время уколов?

- Мамочка, я же не себе буду делать больно.

***

Тележурналисты берут интервью у молодой симпатичной девушки:

- А вы можете вспомнить, какой день был для вас самым счастливым днем в жизни?

- Вы знаете, - краснеет девушка, - это был не день ...

***

- Софочка! Вы такая начитанная, романтическая и ухоженная натура! Давайте, может, зайдём ко мне на Мясоедовскую: шампанское, свечи, стихи почитаем, на звёзды посмотрим!?
- Жора! Я таки изумлена до извинений! А шо, сексу не будет?!..

***

- Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь - животное, лайки - собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском!

***

- С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 500 гривен носить всё легче и легче.

***

- Можно ли, работая, нажить себе состояние?

- Да запросто… Предынфарктное состояние, состояние шока и состояние депрессии…

***

- Блин, воду холодную отключили!

- Да уж... Хорошо хоть, что горячая вода холодная...

***

- Какие традиции наиболее популярны в вашей семье?

- Посылать меня в магазин, как только я разденусь!

***

- Что такое девушка-энциклопедия?

- Умная, но толстая!

***

- Поручик, а правда, что вы страшный бабник?

- Что вы, Наташа, врут, конечно! Посмотрите сами: ну какой же я страшный? Я симпатичный...

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