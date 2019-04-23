Как выбрать интернет-провайдера: полезные советы ® Современные люди уже не представляют свою жизнь без интернета. В поисках скорости и экономии, пользователи стремятся выбрать лучшего провайдера среди предложенных.

Чтобы не ошибиться и не потратить деньги зря, стоит прислушаться к советам специалистов.

От чего нужно отталкиваться, выбирая провайдера

Проводной интернет, несмотря на популярность беспроводной связи, не теряет актуальности. Он дешевле, чем спутниковый, а надежность связи остается на приемлемом уровне. Лишь изредка могут случаться сбои в работе и обрыв кабеля. Оптоволоконное соединение может похвастаться высокой скоростью, но оно не доступно в большинстве районов.

Многих людей интересует, как узнать какие провайдеры есть в доме. Для облегчения этой задачи был придуман ресурс Gigakyiv. С его помощью за считанные минуты можно узнать, какие компании предоставляют услуги в определенном районе столицы.

Прежде, чем выбрать провайдера, стоит определиться со своими потребностями. Необходимо прикинуть, какой скорости сети будет достаточно. Не лишним будет выделить сумму, которую не жалко будет отдавать за оплату услуги ежемесячно.

Для серфинга по сайтам, работы с почтой и общения в Skype вполне хватит 1-3 Мбит/сек. Для более требовательных пользователей подойдет скорость 5-10 Мбит/сек. Тех, чья работа вплотную связана с интернетом, устроит 12 Мбит/сек. Поможет узнать реальную скорость загрузки и передачи данных полезный сервис Speedtest.

Критерии выбора провайдера

Среди разнообразия провайдеров, предлагающих различные акции, легко потеряться. Чтобы сориентироваться, полезно отталкиваться от таких критериев, как:

Зона покрытия. Каждый провайдер на сайте размещает информацию, в каких районах возможно подключение. Стоит учитывать: если клиент живет далеко от центрального офиса компании, скорость соединения будет оставлять желать лучшего. Тариф. Полезно сравнить предложения нескольких провайдеров, предоставляющих услуги в районе. Некоторые компании указывают баснословные 40 Мбит/сек или 100 Мбит/сек, хотя на самом деле реальная скорость едва ли доходит до этих цифр. Стоимость интернета должна быть оправданной. Не стоит соблазняться на низкие ценовые предложения – у них будет такое же качество доступа. Лучше остановиться на средней цене. Стоит учитывать не только абонентскую плату, но и стоимость подключения. Техническая поддержка. Каждая крупная и надежная компания может гарантировать круглосуточную службу тех-поддержки. Клиент всегда может получить консультацию у оператора колл-центра, пожаловаться на низкие показатели скорости интернета и сбои со связью. Наличие технической поддержки гарантирует, что в случае существенных проблем в работе сети провайдера неполадка будет устранена быстро. От поломок не застрахован никто, главное – как оперативно их исправляют. Сайт провайдера. Страничка в интернете – это лицо компании, поэтому при выборе провайдера можно почитать информацию, новости, отзывы других пользователей о нем на официальном сайте. Акции. Многие компании, чтобы заманить клиентов, предлагают призы и акции для постоянных и новых пользователей. Среди них могут быть сертификаты на пополнение счета, а также привлекательные цены за пользование на срок от одного до трех месяцев.

Сайты, имеющие готовую полную базу с информацией обо всех провайдерах в городе, значительно облегчают поиск. С ними не нужно посещать все сайты в отдельности. Определившись с провайдером, все, что остается сделать – связаться с оператором и оставить свою информацию для проверки возможности подключения.