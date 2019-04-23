Почему надувные лодки из Днепра популярны по всей Европе Прекрасным плавсредством для рыбалки и охоты, спорта и туризма, а также активного водного отдыха является надувная лодка. В Украине и в других странах Европы востребована отечественная продукция днепровской компании Bark.

На рынке продукция бренда Барк с 2001 года, а с 2013 компания производит сорок оригинальных моделей надувных лодок из пятислойной ПВХ-ткани. Этот инновационный материал стойкий к механическим повреждениям, перепадам температур и солнечным лучам.

Для надувных лодок производитель предлагает практичные аксессуары: тенты, накладки на сидения и сумки разных расцветок и конструкций. Надувные лодки Барк характеризуются пригодностью к ремонту и модернизации.

Модели Барк просторные, позволяющие брать в поездку достаточное количество снастей и иных вещей. У многих лодок есть навесной транец, позволяющий установить мотор и сделать плавсредство значительно более скоростным и комфортным.

Плавсредства Bark в плюсах

Качественная днепровская продукция обладает массой достоинств, объясняющих, почему среди изобилия аналогичных товаров большинство выбирает надувные лодки бренда Bark. Перечислим основные из них:

+ надувные плавсредства надежные и долговечные;

+ склейка швов усиливается специальной лентой;

+ широкий диапазон цен включает очень доступные;

+ изделия производятся вручную по новым технологиям из современных материалов, устойчивых к агрессивным химвеществам, выгоранию, соленой воде, бензину и маслу;

+ на каждом этапе изготовления лодок строгий контроль качества;

+ конструкции настолько продуманны, что плавсредства Барк используют МЧС и спортсмены;

+ модели Барк отличаются приподнятым носом, который облегчает их ход на волнах;

+ для повышения комфортабельности в гребных лодках часто используется реечный настил;

+ отечественные изделия доступны в любом уголке Украины.

Купить надувную лодку Барк

Интернет-магазин ALLO предлагает надувные лодки Bark по выгодным ценам, среди них в рассрочку 72, а по акции – 21 модель стоимостью от 3,37 до 16,69 тыс. грн. Это гребные и моторные лодки на 1-6 и более пассажиров и грузоподъемностью 101-500 кг и больше.

Изделия есть с двумя – пятью (+1) баллонами диаметром 28 – 47 см с плотностью ткани 850-1100 г/м². Габариты надувных лодок: длина – 190-450 см, ширина – 70-200 см. Мощность двигателей моторных плавсредств максимум 10-30 л. с.

Изделия можно выбрать с плоским, надувным днищем и с килем. Модели надувных лодок предлагаются с подвесным либо стационарным транцем или без оного, с килем и без него. В топе модель надувной лодки Bark В-240С.

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