Анекдоты недели - 196

Когда Олег увидел, что угоняют машину соседа, он не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на свободном месте.
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Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.
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Я с уважением отношусь к тем, кто критикует меня. Каждый имеет право на глупое мнение.
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Чем больше грудь в молодости, тем больше вероятность заправлять ее в штаны в старости.
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Звукорежиссер пришел на работу пьяным, поэтому танец маленьких лебедей пришлось танцевать под "А белый лебедь на пруду-у-у..."
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- У тебя вообще совесть есть?! - Конечно, вот она, на полке с гуманизмом и верой в человечество.
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- Что означают пятна на Солнце? - Окна пора мыть!
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"Нормальных мужиков не стало, - жаловалась Анжела, - одни на первом свидании приставать начинают, словно я какая-то шлюха, другие наоборот не пристают, как будто я какая-то уродина".
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Опытный охранник отлично умеет две вещи: Делать вид, что не спит. И делать вид, что спит.
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Катя с 15 лет Дева только по гороскопу.
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Большую часть своей жизни минтай проводит в свежемороженом виде.
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Мама, укладывая детей спать, так рявкнула, что соседи тоже расстелили постель и легли спать.
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- Почему у бегемотов круглые ступни? - Чтобы легче было перепрыгивать с кувшинку на кувшинку.
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Молчание - самая надежная профилактика проблем.
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Жизненный девиз: вытри сопли и помоги себе сам!
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В некоторых индейских племенах считалось, что если ты съешь медведя, то будешь таким же сильным и смелым. Если съешь пуму, то таким же хитрым и быстрым... Я вот думаю: может мы слишком много баранины едим?
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Защитил диплом. Еще вчера я был студентом, а сегодня уже безработный.
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Бабушка в маршрутке: - Сынок, возле базара остановишь? - Базара нет, бабуля. - Как нет? Вчера же был...
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Стране нужны токари, инженеры и учёные, а женщины рожают блогеров, риелторов и фотографов.
На моей свадьбе вместо "Горько" папа кричал "Ну, слава богу", а мама - "Ну, наконец-то"....
"Не опережаю ли я события?" - подумала Зинаида, придя на первое свидание в фате....
Во всех лекарственных настойках главное лекарство - это спирт: всё остальное вкусовые добавки....
Честного чиновника можно легко узнать по глазам… Таким грустным и голодным глазам…...
Купила китайский чай для похудения. С тортиком - обалденно!...