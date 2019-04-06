Анекдоты недели - 196 Дешевое бухло справляется со стрессом лучше дорогого, потому что ты не переживаешь о потраченных деньгах.

Когда Олег увидел, что угоняют машину соседа, он не растерялся, выбежал на улицу и припарковался на свободном месте.

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Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили.

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Я с уважением отношусь к тем, кто критикует меня. Каждый имеет право на глупое мнение.

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Чем больше грудь в молодости, тем больше вероятность заправлять ее в штаны в старости.

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Звукорежиссер пришел на работу пьяным, поэтому танец маленьких лебедей пришлось танцевать под "А белый лебедь на пруду-у-у..."

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- У тебя вообще совесть есть?! - Конечно, вот она, на полке с гуманизмом и верой в человечество.

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- Что означают пятна на Солнце? - Окна пора мыть!

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"Нормальных мужиков не стало, - жаловалась Анжела, - одни на первом свидании приставать начинают, словно я какая-то шлюха, другие наоборот не пристают, как будто я какая-то уродина".

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Опытный охранник отлично умеет две вещи: Делать вид, что не спит. И делать вид, что спит.

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Катя с 15 лет Дева только по гороскопу.

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Большую часть своей жизни минтай проводит в свежемороженом виде.

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Мама, укладывая детей спать, так рявкнула, что соседи тоже расстелили постель и легли спать.

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- Почему у бегемотов круглые ступни? - Чтобы легче было перепрыгивать с кувшинку на кувшинку.

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Молчание - самая надежная профилактика проблем.

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Жизненный девиз: вытри сопли и помоги себе сам!

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В некоторых индейских племенах считалось, что если ты съешь медведя, то будешь таким же сильным и смелым. Если съешь пуму, то таким же хитрым и быстрым... Я вот думаю: может мы слишком много баранины едим?

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Защитил диплом. Еще вчера я был студентом, а сегодня уже безработный.

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Бабушка в маршрутке: - Сынок, возле базара остановишь? - Базара нет, бабуля. - Как нет? Вчера же был...

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Стране нужны токари, инженеры и учёные, а женщины рожают блогеров, риелторов и фотографов.