Глиттеры: виды, особенности, применение Декоративные блестки (глиттеры) очень многообразны и широко применяются в дизайне интерьеров и полиграфии, декоре одежды и обуви, в макияже и татуаже, в творчестве и хенд мейде. Их виды и особенности применения.

Глиттеры изготавливаются методом измельчения светоотражающей полиэстеровой пленки. Они бывают стандартные, флуоресцентные, с голографическим и радужным эффектом, различаются по форме (шестигранные, звездочки, сердечки) и размеру. Купить глиттер по демократичной стоимости вы можете на сайте Триколор.

Характеристики декоративных блесток

Эффектный блеск глиттеры имеют благодаря покраске светоотражающими красками. Вне зависимости от производителя все блестки характеризуются взрыво- и пожаробезопасностью (плавятся при температуре 265°С), стойкостью к УФ (не выгорают) и экологичностью.

Они не токсичные и не имеют ограничения по сроку применения. Благодаря тому, что глиттеры не растворяются и не портятся от любых материалов их можно смешивать с любыми основами (лаком, воском, мылом, силиконом, эпоксидкой и т. д.)

Расход декоративных блесток минимален. Для получения эффекта в зависимости от насыщенности применяют 3 – 10% глиттеров от общего количества материала. Они незначительно увеличивают окончательную стоимость продукции, значительно улучшая ее вид.

Виды и применение глиттеров

Блестки подходят для декорирования почти всех изделий и поверхностей. Их можно добавлять в лаки, краски, клеевые составы и украшать ими уже покрашенные поверхности. Особенности и ассортимент глиттеров позволяет правильно подобрать и х в каждом конкретном случае.

Среди блестинок различают:

- голографические из металлизированной пленки, переливающиеся разными оттенками, с призматическим эффектом, стойкие к растворителям и высокой температуре; - радужные (ирис) из многослойного материала, разных нежных расцветок перламутра. Этот глиттер расслаивается от органических растворителей; - флуоресцентные, наиболее красивые в УФ-лучах, самые разнообразные по формам, размерам и расцветкам.

Глиттеры используются для изготовления праздничного декора и сувениров: елочных игрушек и открыток, фоторамок, мыла и свечек, живых и искусственных цветов. Блестки применяются в косметике для вечернего макияжа, блеска для тела и татуажа, а также потрясающего маникюра.

Глиттером украшают одежду, сумочки, кошельки и обувь, оформляют зеркала, свадебные фужеры и витрины магазинов. Гламурные дизайнерские стройматериалы: обои, столешницы, линолеумы, наливные полы, штукатурки тоже содержат в себе блестки.

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