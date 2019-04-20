Анекдоты недели - 197 У женщин все просто: длинные волосы нужно подстричь, короткие - нарастить, прямые - завить, а кудрявые - выпрямить.

Внезапный рейд по злачным местам и ночным притонам Ухрюпинска провели вчера сотрудники полиции. Славно погуляли ребята!

***

- Я, когда напьюсь, никого не боюсь!

- Даже жены?

- Ну... Так я еще не напивался.

***

В ресторане.

- Вы доллары принимаете?

- Да.

- И кредитные карты принимаете?

- Принимаем.

- А бутылки?

***

- Всем доброе утро. Леночка, сделайте мне, пожалуйста, кофе!

- Дмитрий Алексеевич, кофе делают в Латинской Америке, а я его просто готовлю.

- Лена, умничать надо было в школе на экзаменах, тогда бы ты работала, а не кофе носила.

***

После корпоративной игры в пейнтбол начальника легко узнать по тому, что на нем есть следы не только от краски, но еще и от прикладов.

***

Идет бомж по помойкам киевского академгородка. Видит - женщина голая лежит.

Он подходит к ней и спрашивает:

- Второй закон термодинамики?

Она отвечает:

- Энтропия изолированной системы не может уменьшаться.

Бомж, задумчиво:

- Нормальная баба! И чего выбросили?!

***

- Невестушка, ты скотинку покормила?

- Нет, Людмила Петровна, спит еще ваш сыночек...

***

- Доктор помогите, у меня жена до 6 утра не спит.

- Что же она делает?

- Меня ждет.

***

- Папа, а почему быстро поднятое яблоко не считается упавшим?

- Мало того, сынок, оно становится даже более полезным, чем было до падения.

- Это почему?

- Так старые микробы с него попадали, а новые ещё не успели забраться.

***

Клиент в банке:

- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?

Кассир, себе под нос:

- К психиатру...

***

- Нет настроения? Съешь шоколадку!

- Не помогает!

- Запей коньяком!

***

- Привет, как дела?

- Да нормально, вот только меня с работы уволили.

- За что?

- Да хрен знает, я там месяц не был…