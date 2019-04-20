Анекдоты недели - 197

Внезапный рейд по злачным местам и ночным притонам Ухрюпинска провели вчера сотрудники полиции. Славно погуляли ребята!
***
- Я, когда напьюсь, никого не боюсь!
- Даже жены?
- Ну... Так я еще не напивался.
***
В ресторане.
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты принимаете?
- Принимаем.
- А бутылки?
***
- Всем доброе утро. Леночка, сделайте мне, пожалуйста, кофе!
- Дмитрий Алексеевич, кофе делают в Латинской Америке, а я его просто готовлю.
- Лена, умничать надо было в школе на экзаменах, тогда бы ты работала, а не кофе носила.
***
После корпоративной игры в пейнтбол начальника легко узнать по тому, что на нем есть следы не только от краски, но еще и от прикладов.
***
Идет бомж по помойкам киевского академгородка. Видит - женщина голая лежит.
Он подходит к ней и спрашивает:
- Второй закон термодинамики?
Она отвечает:
- Энтропия изолированной системы не может уменьшаться.
Бомж, задумчиво:
- Нормальная баба! И чего выбросили?!
***
- Невестушка, ты скотинку покормила?
- Нет, Людмила Петровна, спит еще ваш сыночек...
***
- Доктор помогите, у меня жена до 6 утра не спит.
- Что же она делает?
- Меня ждет.
***
- Папа, а почему быстро поднятое яблоко не считается упавшим?
- Мало того, сынок, оно становится даже более полезным, чем было до падения.
- Это почему?
- Так старые микробы с него попадали, а новые ещё не успели забраться.
***
Клиент в банке:
- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?
Кассир, себе под нос:
- К психиатру...
***
- Нет настроения? Съешь шоколадку!
- Не помогает!
- Запей коньяком!
***
- Привет, как дела?
- Да нормально, вот только меня с работы уволили.
- За что?
- Да хрен знает, я там месяц не был…
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