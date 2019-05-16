Розвиток дитини у 8 місяців: розумові здібності, моторика, їжа, сон ® Спостереження за розвитком малюка до року - цікавий процес, коли на ваших очах з безпомічної істоти малюк перетворюється на людське дитя, що набуває нових здатностей і знань щодня.

Про норми розвитку дітей у 8 місяців розповіли спеціалісти “Клубу Турботливих Матусь Нестле Бебі”.

Що розуміє малюк в цьому віці

Зазвичай дитина 8 місяців має основні інтереси маленького дослідника, вивчаючи всі предмети навколо себе. Він не може розуміти їхнє призначення та спосіб використання, але із задоволенням роздивляється та ощупує.

Дитина знає кілька основних слів, хоч і не може вимовити їх. Наприклад, добре розуміє, что означає слово “молоко”, “каша”, “гуляти”. Також впізнає свою родину та друзів, нервує зі сторонніми людьми і заспокоюється з близькими.

Малюк у 8 місяців розуміє і виконує прості настанови мами - дай, бери, тримай іграшку, скуштуй це, іди до мене (буде повзти).

Моторика та розвиток фізичних навичок

Восьмимісячна дитина може легко всідатися без підтримки, гратися, повертаючись навсібіч і не втрачаючи при цьому рівноваги. Важливий рух - хапання і простягання руки чи обидвох рук до бажаної іграшки чи до мами.

Також формується цікавий рух, коли малюк вчиться тримати предмет трьома пальцями - вказівним, середнім і великим. руки в цей час розвиваються дуже активно, адже для ходи та гри ногами час ще не настав. Так, малюк може тренуватися перекладати іграшку з однієї руки до іншої, і в нього дуже вправно це виходить!

Ноги в цей час активно використовуються для повзання та штовхання, однак багато дітей в цей час наполегливо прагнуть стояти з підтримкою меблів чи батьків. Утримуючи рівновагу на ногах з опорою, дитина тренує не тільки м’язи ніг, а й усього тулуба.

Нова їжа - нові рухи, тож пробуючи різні продукти малюк вчиться рухати щелепами, ніби пережовуючи їжу, а також вчиться вправно класти шматочки до рота.

Сон та його порушення

Дитина на 8 місяці потребує 13-14 годин сну, з яких 10-11 припадають на нічний сон, який у цьому віці вже може стати безперервним, та 3-4 години вдень, у два заходи.

“Порушення сну - це не характерне для малюків співвідношення сну та активності, а також нічний крик, часте пробудження та неспокійна поведінка під час сну. Причиною цього може бути перинатальна енцефалопатія - відносно легкий наслідок вродженої або внутрішньоутробної гіпоксії чи інших пологових ускладнень. Більше про гіпоксію плоду можна дізнатися на сайті Nestle Baby,” - пояснили фахівці.

Прикорм у 8 місяців

В цьому віці мамі вже час показувати малому, які корисні звички харчування та столової гігієни слід опанувати. Можна привчати до миття рук кожного разу перед їжею та познайомити з серветками, різними видами посуду, а заодно і з зубною щіткою після їжі.

Перші зуби дозволяють дитині вживати фруктові та овочеві страви у протертому вигляді з додаванням маленьких шматочків. Також в цьому віці активно вводять каші, рідкі на воді, по 150 мл на день. Можна поступово привчати їсти рибу та м’ясо по 30-50 г на день.