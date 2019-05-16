Все о коррекции век Сегодня модно выглядеть молодо, а глаза одни из первых выдают возраст мимическими морщинками, мешками, опущенными уголками. Блефаропластика позволяет одним махом сбросить лет 10, а также добавить привлекательности, изменив форму глаз.

Блефаропластика – коррекция век, пластическая операция, меняющая их форму. При ее помощи можно убрать нависающее верхнее веко, мешочки под глазами, асимметрию, поднять опустившиеся уголки. Пластическая хирургия избавит от морщин и складок кожи, а также выпятившегося жира.

Пластика выполняется не только при наличии проблем. Если вам не нравится форма и разрез глаз, хирург придаст им желаемый вид. Чаще всего к коррекции век прибегают после 35 лет, но в некоторых случаях вмешательство хирурга требуется и гораздо раньше.

Во время операции специалист удаляет лишний жир и/или кожу. Различают такие пластики:

верхних век; нижних; круговую.

Однако стоит знать, что есть ряд противопоказаний к этому оперативному вмешательству. Коррекцию век нельзя делать из-за таких противопоказаний:

• местных - глаукома, блефарит, конъюнктивит и новообразования на коже в области планируемой операции;

• общих - беременность и лактация, обострение хронических и инфекционные заболевания, непереносимость наркоза и плохая свертываемость крови.

Блефаропластика в деталях

В зависимости от вида операции разрезается внутренняя часть нижнего века, естественные складки верхнего века или разрезается глаз возле конъюнктивы для удаления жировой ткани. Через порезы врач убирает лишнюю кожу или жир, формирует новый разрез глаз, вправляет слезные железы или делает круговую подтяжку.

В результате всех этих манипуляций не остается видимых швов. Операция и выход из анестезии занимает всего пару часов, после которых можно сразу отправляться домой. В течение недели после хирургического вмешательства могут появляться отеки, гематомы, неприятные ощущения.

В качестве реабилитационных мер три дня на веки делают холодные компрессы, используют противоотечную мазь и ограничивают употребление жидкости до трех литров. Со второго дня можно пользоваться декоративной косметикой. В течение месяца нужно избегать УФ-лучей и серьезных физнагрузок.

После 1,5 – 2 месяцев полностью проходят отеки, гематомы, дискомфорт, глаза принимают окончательный красивый вид. Отличные результаты остаются до 10 лет в зависимости от ухода за кожей вокруг глаз и личных особенностей.

Блефаропластика: цена в Киеве

В столице привести в порядок глаза можно в клинике пластической хирургии Platinum Laser. Стоимость лазерного хирургического вмешательства начитается от 400 евро (изменение разреза глаз) и достигает 1250 евро (круговая блефаропластика).

Оплата производится в отечественной валюте и зависит от вида операции и кем выполняется (услуги главврача на 150 – 375 евро выше). Пластика выполняется абляционным фракционным лазером, за счет чего наружный слой кожи обновляется и тонус мышц восстанавливается.

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