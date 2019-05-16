Что одеть летом 2019 года? Для любой модницы всегда актуален вопрос: «Что мне надеть?». Если Вы еще не определились, что носить летом 2019 года, то наша редакция подготовила для Вас эту статью.

В 2019 году настоящим открытием в мире моды стал бренд «YOS». Он был заснован ранее, но сейчас набирает все большую популярность не только среди молодежи Киева, но и по всей Украине.

Кто такие «YOS»?

Расшифровка аббревиатуры «YOS» звучит так – «your own style». Дизайнеры бренда создают базовые элементы одежды, на основе которых можно создать любой образ, как спортивный, так и классический.

Этот бренд отличается от конкурентов особым видением своей одежды. Каждая модель имеет уникальный неповторимый дизайн, который подойдет девушкам любой комплекции.

Помимо этого, все изделия бренда изготовлены из качественных натуральных тканей. Тело в такой одежде дышит. Владельцам одежды от «YOS» обеспечен комфорт в любой ситуации.

Лен – тренд этого сезона

Все большее количество украинских брендов начинает активно использовать лен для своих изделий. Эта ткань отличается легкостью и практичностью. Она хорошо переносит частые стирки, без появления катышек. На это полотно не бывает аллергий.

Воздухонепроницаемость платья из льна делает его must have летом 2019 года. Льняное платье не парит кожу, что делает его идеальной одеждой в жаркую погоду.

Абсолютно каждая девушка выглядит неотразимо в платье. Если какая-то представительница прекрасного пола с этим не согласна, значит, она выбирала не тот фасон. Ей точно стоит примерить льняное платье от «YOS». Свободный крой изделий этого бренда сможет подчеркнуть достоинства фигуры, и скрыть недостатки.

Создавая базовые вещи, в «YOS» использовали однотонные ткани разных цветов. Каждая девушка сможет составить уникальный образ используя платье из льна.

С чем комбинировать льняное платье?

Сейчас в тренде уличный стиль. Для создания подобного образа льняное платье можно скомбинировать с белыми кедами. На плечи гармонично накинуть кардиган или пиджак размера oversize. Не менее стильно будет смотреться майка, надетая под платье.

Если Вы захотите выглядеть более женственно, то можно совместить льняное платье с шляпкой, сумочкой и поясом. Летом женские ножки могут украсить босоножки или балетки. Не менее важную роль в создании образа играет бижутерия. С помощью украшений легко подчеркнуть глаза, выглядеть игривой или наоборот трогательной и нежной.

С чем бы Вы ни решили комбинировать льняное платье, такой элемент одежды точно станет любимым в Вашем гардеробе. Платье из льна не электризуется. Жарким летним днем платье от «YOS» подарит Вам только приятные эмоции.

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