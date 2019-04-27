Анекдоты недели - 198 Всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия дневной потребности в кальции. Здоровое питание - это так просто.

Говорят, что среда меняет людей.

Наивные: посмотрите в субботу утром, как их пятница меняет.

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Чтоб при жарке рыбы не пахло рыбой, жарить надо мясо.

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- Как с вами вообще могло такое случиться?

- Ну мы зашли и сказали, что нам бы только кончики подравнять, а оказалось, что это не парикмахерская, а Синагога.

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Есть два способа спорить с женщиной.

Ни один не работает.

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Прапорщик: - Товарищ курсант, если вы дурак, и ничего не помните, заведите себе записную книжку, вот такую, как у меня.

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Ты добрый, это хорошо, это по жизни очень пригодится. Другим.

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Надпись у входа в кабинет психиатра: "Больным, ожидающим приема, просьба не делиться друг с другом симптомами заболевания. Это затрудняет постановку диагноза!"

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- Мы уже 5 лет вместе, нет никаких "ты" и "я", есть "мы"!

- То есть это мы поцарапала машину и купила сумочку за 20 тысяч?

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Два студента после экзамена разговаривают:

- Ну что, на сколько сдал?

- На семерку. Сначала хотел на десятку сдать, а потом решил: сдам лучше на семерку, а на остальные деньги пива куплю.

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Говорят, однажды во время проведения в колхозе "Заветы Ильича" конкурса двойников Аллы Пугачевой в нем тайно приняла участие настоящая Алла Пугачева.

Но победила в конкурсе все равно жена председателя колхоза.

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Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 7.00, а на 7.04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна?

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- Дедушка, это вы воспитываете внука?

- Да.

- Вы слышите, что он у вас матерится?

- Так он и пошел рано...

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Бесят неуверенные в себе мужики. Я лично всегда уверен, что у меня ничего не выйдет.

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Некоторые должности передаются только половым путём.

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- Моня! Тебе сегодня принесли письмо с пометкой "Лично"!

- Та ты шо, Цилечка?! И шо же там пишут?

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- На передаче "Самый умный" на вопрос: "Морковка, лук, картошка, "Лексус", что лишнее?" - пятиклассник Изя ответил: "Морковка, лук, картошка".

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- Вот ты мне можешь объяснить, почему Вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы?

- Ну, так вы нам пиво вообще не дарите!

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- Милый, я могла бы стать "Мисс Украина"?

- Конечно. В полутяжелой весовой категории.