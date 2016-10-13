Июнь в народном календаре Свое название июнь получил в честь древнеримской богини плодородия, хранительницы брака, повелительницы дождя Юноны.

1 июня – Иван Долгий. Дождь предрекал хороший урожай зерновых. Льет дождь – к сухому месяцу. Если холодно, то холод продержится еще 40 дней.

2 июня – Фалалей Огуречник, Фалалей Грядочник, Тепловей. Сеяли огурцы и преимущественно втайне от посторонних глаз. А первый зеленец закапывали в углу огорода, чтоб собрать хороший урожай. На ели много зеленых шишек, то урожай огурцов будет богатым. Лягушки расквакались, то огурцов много наквакают.

3 июня – Елена Льносейка. День для посева конопли и льна. Чтоб волосы были длинными, сильными и шелковистыми, девушки себе волосы не заплетали в косы. Густо цветет рябина, то будет урожай льна. Ветер южный – урожай на яровые культуры, а северо-западный вещает влажное лето.

4 июня – Василиса Соловьиха, Василиск Синитель, соловьиный день. Не благоприятно трудиться на земле. Собирали цветочки васильки и слушали трели соловьев. Цветок владеет магической силой и возможностью прогонять злобных духов. Считалось, что высаживание васильков вдоль межи или по углам огорода защищает урожай от порчи и сглаза. Сильная роса поутру и вечером – к урожаю. Появление большого количества пауков и оводов, то огурцы будут урожайными. Туман предвещал грибное лето.

5 июня – Леонтий конопляник. Последний день высадки огурцов. Если Млечный Путь тусклый, то будет дождь. Щедрое цветение боярышника сулит суровую зиму.

6 июня – Симон Столпник. Начинает цвести шиповник – настоящее лето пришло. Собирали лепестки шиповника и готовили мед, который обладает свойством повышать иммунитет. Старались посидеть с ребенком возле цветущего куста, что приносило душевное баланс и покой. Пчелы роем вьются над акацией – к дождю, над рябиной, то завтра будет безоблачный день.

7 июня – Иванов день, Ферапонт – худые росы. Появлялась мучнистая роса на растениях. Высаживали капусту. Начинали собирать лекарственные травы. Обильно цветет рябина, будет урожай овса, если поздно зацветала, то к затяжной осенней поры.

8 июня – Карп Карполов. Повышенный улов карпов. Если много комаров, то в конце месяца будет дождливо. Хороший урожай щавеля – к жаркому лету.

9 июня – Федоров день. Нельзя было убирать, подметать дом. Запрещалось ссориться, сплетничать – может сказанное стать явью. На Федору — не выноси из избы сору.

10 июня – Никита Гусятник, Полудницы, Евтихий Тихий. Посылали беременных в поле, чтоб от колоска набрались сил и крепости. Если безветренная, тихая погода, то будет урожай зерновых.

11 июня – Федосья Колосяница. Неблагоприятный день. Уже начинала колосится рожь. Наступало время сбора первых белых грибов (колосятников). Сажали бобы. День святой Феодосии один стоит всех понедельников.

12 июня – Исакиев день, Змеевик. Воспрещалось идти на поля и в леса, чтобы змеи не покусали. Убить змею – накликать беду. За Федосьей — Исаакий, выползает из нор гад всякий. Обильное цветение шиповника предвещало зиму морозную.

13 июня – Еремей Распрягальник. Все посевы окончены. Пришел севу край – коня распрягай. Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать.

14 июня – Устинов день, Устин и Харитон. Нельзя ограждать огород забором. На Устина не городи тына. Дождливый, пасмурный день – к урожаю на льна. Погожее утро – нальется колосок ржи.

15 июня – Никифор, Вьюн Зеленый. Начинали окучивать картофель. Молодые девушки плели венок из растения вьюн на счастье. Если ночью соловей поет, то будет солнечная погода.

16 июня – Лукьян Ветреник. Наблюдали за ветром: если южный, то к быстрому росту яровых, если северо-западный, то к сырости, если восточный, то к болезням, если северный и северо-восточный, то будут беспрерывные дожди. Если утром туман простирается по воде, то к ясному дню.

17 июня – Митрофанов день. Удобряли почву, чтоб урожай был славным. Начинает краснеть земляника. Если духота при восходе солнышка, то будет непогода.

18 июня – Дорофеев день. Начинались короткие ночи. День погожий и теплый – к крупному зерну.

19 июня – Илларион Пропольник. Пропалывали огород. Продолжали собирать целебные травы. В 2016 году на этот день припадает Троица, которую издавна считали порогом между весной и летом. Также бытовало называние этого праздника «зеленым воскресеньем» – принято украшать весь дом зелеными ветками и полевыми цветами. В случае если зелень в церкви не освящена, то к вечеру ее следует снять. Илларион — дурную траву вон.

20 июня – Федот Урожайник. Идет дождь – непогода продержится еще 40 суток. Святой Федот тепло дает — в рожь золото ведет.\

21 июня – Федор Колодезник. Федор Летний. Федор Стратилат. Наиболее долгий день в году. Благоприятный день для выкапывания колодца. Неповторимой целебной магической силой в эти сутки наделен дуб, чтоб год не болеть, надо правой рукой погладить ствол дерева и попросить здоровья. Если гроза на летнего Федора, то уборка сена будет скверной.

22 июня – Кирилл Солнцеворот. Летнее солнцестояние. Созревала первая земляника. Скашивали и высушивали сено. На Кирилла солнце передает земле свою всю мощь.

23 июня – Тимофей Знамений. День предзнаменований. Если есть радуга, то год будет голодный. Стаи воронов – к мору, болезням. Мыши в поле – к гибели скота.

24 июня – Варфоломей и Варнава. Запрещалось срывать и собирать травы. Утром душно и пахнет жимолостью, то к непогоде.

25 июня – Петров день. Петр Поворот. Запоздалый Капустник, Рыболов. Высаживали позднюю капусту. Принято рыбачить. Во главе стола – блюда из рыбы, особенно уха. Петр-поворот: солнышко сокращает ход, а луна на увеличение идет. Солнышко сворачивает к зиме, а лето – к жаре.

26 июня – Акулина-Гречушница. Варили гречку и угощали нищих. Появлялись в великих численностях слепни, оводы и мухи. Мошки летает кругами, то к славной погоде.

27 июня – Елисей Гречкосей. Притято освящать одежду, чтоб принесла добро хозяину. Если идет ливень – еще 7 недель будет поливать.

28 июня – Фит и Амос. Всходил овес. В этот день соловьи не пели. Пришел Амос – пошел в рост овес. Дождь на Фита – плохо для жита.

29 июня – Тихон Утишитель. Птицы затихают, рыба перестает клевать. На Тихона и солнышко тише идет, и птичка не поет.

30 июня – Мануил Солнцестой, Ярило. По древним поверьям солнце задерживалось в зените. Растительность начинала бурный рост. Если радуга вечером, то к хорошей погоде.

Источник: Агромир