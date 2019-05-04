Анекдоты недели - 199

Отвечая на вопрос жены: "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться.
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В детстве Вовочка любил всех животных, а теперь любит только жатецкого гуся и велкопоповицкого козла.
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Бывают моменты, когда я хочу замуж. Тогда я надеваю халат, тапки, бигуди и иду варить борщ...
Через час меня отпускает.
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У женщин две проблемы - зеркало и весы. Есть еще, правда, паспорт. Но его хотя бы потерять можно…
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Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода.
Но она не уходила.
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Видел фото Криштиану Роналду с его новой тачкой за 1 млн долларов. И что тут удивительного? Это малая часть от его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с пачкой творога!
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Мальчик, который умеет читать мысли, проиграл в покер девочке, которая не умеет думать.
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Субботник по озеленению сквера опять не состоялся, потому что все снова ушли на митинг за озеленение сквера.
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Здоровый образ жизни - это очищение организма, которое начинается с промывания мозгов.
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Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.
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Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
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Два плюс два - всегда четыре,
если это не два по 0,7 на двоих
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У меня всё хорошо, но не знаю сколько ещё выдержу.
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Ненавижу взрослую жизнь. Вот в детстве я мечтала стать русалкой, полететь на Луну, завести пони, а сейчас предел моих мечтаний — поспать, пожрать и дожить до зарплаты.
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Спрашивается, кому сегодня нужно образование? И зачем только я сидел по два года во втором и третьем классах?
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Среди прочих домашних животных бык - самая большая скотина!.
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Матрацы полосатые для того, чтобы знать, в каком направлении ложиться.
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Вот и начались самые короткие три месяца года.
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Кофеин вреден для здоровья. Сахар вреден для здоровья. Масло вредно для здоровья. Но ты не расстраивайся. Ведь это тоже вредно для здоровья!
***
- Здравствуйте, я хочу купить абонемент на полгода.
- Это чебуречная, а фитнес-клуб этажом выше.
- Я знаю.
***
Позвали как-то недавно друзья на дачу.
Ну я поехал. Красота! Природа, птички! Ну они мне говорят: «По соточке?» Мы как обычно — по соточке, по соточке, потом еще по соточке…
— И что?
— Так до обеда двенадцать соток и вскопали.
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