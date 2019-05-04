Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12223

Анекдоты недели - 199

Наташа не верила во всякие знаки, поэтому у нее отобрали права.

Отвечая на вопрос жены: "Что бы ты без меня делал?", самое сложное - это мечтательно не улыбнуться.

***

В детстве Вовочка любил всех животных, а теперь любит только жатецкого гуся и велкопоповицкого козла.

***

Бывают моменты, когда я хочу замуж. Тогда я надеваю халат, тапки, бигуди и иду варить борщ...

Через час меня отпускает.

***

У женщин две проблемы - зеркало и весы. Есть еще, правда, паспорт. Но его хотя бы потерять можно…

***

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода.

Но она не уходила.

***

Видел фото Криштиану Роналду с его новой тачкой за 1 млн долларов. И что тут удивительного? Это малая часть от его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с пачкой творога!

***

Мальчик, который умеет читать мысли, проиграл в покер девочке, которая не умеет думать.

***

Субботник по озеленению сквера опять не состоялся, потому что все снова ушли на митинг за озеленение сквера.

***

Здоровый образ жизни - это очищение организма, которое начинается с промывания мозгов.

***

Макароны с котлетами - это просто другое агрегатное состояние пельменей.

***

Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. 

***

Два плюс два - всегда четыре,
если это не два по 0,7 на двоих

***

У меня всё хорошо, но не знаю сколько ещё выдержу.

***

Ненавижу взрослую жизнь. Вот в детстве я мечтала стать русалкой, полететь на Луну, завести пони, а сейчас предел моих мечтаний — поспать, пожрать и дожить до зарплаты.

***

Спрашивается, кому сегодня нужно образование? И зачем только я сидел по два года во втором и третьем классах?

***

Среди прочих домашних животных бык - самая большая скотина!.

***

Матрацы полосатые для того, чтобы знать, в каком направлении ложиться.

***

Вот и начались самые короткие три месяца года.

***

Кофеин вреден для здоровья. Сахар вреден для здоровья. Масло вредно для здоровья. Но ты не расстраивайся. Ведь это тоже вредно для здоровья!

***

- Здравствуйте, я хочу купить абонемент на полгода.

- Это чебуречная, а фитнес-клуб этажом выше.

- Я знаю.

***

Позвали как-то недавно друзья на дачу. 
Ну я поехал. Красота! Природа, птички! Ну они мне говорят: «По соточке?» Мы как обычно — по соточке, по соточке, потом еще по соточке…
— И что?
— Так до обеда двенадцать соток и вскопали.

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