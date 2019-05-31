Программирование в школе – залог успешной интеграции детей в современное будущее Не секрет, что школьные программы давно не соответствуют современным запросам общества, и дети выходят не подготовленными к нынешним реалиям. Не информатика, а программирование требуется ученикам, начиная с первых классов.

Неактуальные знания тормозят развитие и карьеры нового поколения. Как сообщает Everest, в Оксфорде (Америка) в прошлом году провели исследование, выявившее, что 47% различных профессий исчезнут в ближайшие два десятилетия.

Вместо них появится не меньше новых специальностей, в основе которых будет лежать цифровое образование. Массовая автоматизация коммерческих и производственных процессов, управление искусственным интеллектом потребуют от сотрудников во всех сферах деятельности знаний и умения работать с алгоритмами и IT-технологиями.

Зарубежный опыт

В Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанских странах последние десять лет глобально меняется обучение детей. С раннего школьного возраста им прививают базовые знания ИКТ для формирования полезных навыков для широкого спектра профессий.

И если сегодня только 40% школьников в США изучают программирование, исследования показывают, что 90% родителей уверены в необходимости этого предмета в начальных учебных заведениях.

Украинские реалии

В мае нынешнего года украинский Институт Горшенина вместе с группой компаний EVEREST провели аналогичное социсследование, опросив тысячу респондентов всех регионов нашей страны (кроме оккупированных).

70% из них сказали, что основы программирования нужно внедрять с первых классов, 83,8% опрошенных считают, что программирование давно пора ввести в программы школ. Вместо этого юных украинцев на уроках информатики учат тому, что они самостоятельно научились дома.

Актуальные языки программирования

На данный момент языков программирования стало очень много, самые популярные: Skratch, Java и Python. На каком же из них преподавать программирование для детей? Как показывает практика, самый доступный язык для малышей – Scratch.

Он дает практику и развивает алгоритмическое мышление через простые игровые задания. Этот блочный язык помогает понять структуру и принципы остальных языков программирования.

С помощью Scratch дети создают графические анимации, истории, игры, редактируют звуки, преобразуют текст в речь и т. д. Более старшим школьникам можно предложить Java и Python. Подростки уже способны создавать коды и писать программы с нуля.

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