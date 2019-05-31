Программирование в школе – залог успешной интеграции детей в современное будущее

Неактуальные знания тормозят развитие и карьеры нового поколения. Как сообщает Everest, в Оксфорде (Америка) в прошлом году провели исследование, выявившее, что 47% различных профессий исчезнут в ближайшие два десятилетия.
Вместо них появится не меньше новых специальностей, в основе которых будет лежать цифровое образование. Массовая автоматизация коммерческих и производственных процессов, управление искусственным интеллектом потребуют от сотрудников во всех сферах деятельности знаний и умения работать с алгоритмами и IT-технологиями.
В Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанских странах последние десять лет глобально меняется обучение детей. С раннего школьного возраста им прививают базовые знания ИКТ для формирования полезных навыков для широкого спектра профессий.
И если сегодня только 40% школьников в США изучают программирование, исследования показывают, что 90% родителей уверены в необходимости этого предмета в начальных учебных заведениях.
В мае нынешнего года украинский Институт Горшенина вместе с группой компаний EVEREST провели аналогичное социсследование, опросив тысячу респондентов всех регионов нашей страны (кроме оккупированных).
70% из них сказали, что основы программирования нужно внедрять с первых классов, 83,8% опрошенных считают, что программирование давно пора ввести в программы школ. Вместо этого юных украинцев на уроках информатики учат тому, что они самостоятельно научились дома.
На данный момент языков программирования стало очень много, самые популярные: Skratch, Java и Python. На каком же из них преподавать программирование для детей? Как показывает практика, самый доступный язык для малышей – Scratch.
Он дает практику и развивает алгоритмическое мышление через простые игровые задания. Этот блочный язык помогает понять структуру и принципы остальных языков программирования.
С помощью Scratch дети создают графические анимации, истории, игры, редактируют звуки, преобразуют текст в речь и т. д. Более старшим школьникам можно предложить Java и Python. Подростки уже способны создавать коды и писать программы с нуля.
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