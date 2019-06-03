Грошові перекази через міжнародні платіжні системи

Безвізовий режим відкрив перед українцями широкі можливості для туризму та працевлаштуванню за кордоном. Що у свою чергу призвело до потреби вільно, швидко та безпечно переказувати долари, євро, гривні та рублі за кордон та в Україну.
Тому майже кожен банк розширює сфери своїх пропозицій. Так Акціонерне Товариство «БАНК АЛЬЯНС» пропонує українцям вигідно робити грошові перекази з-за кордону, по країні та за межі України через офлайн та Інтернет-банкінг.
• По кроковий інструктаж по відправленню коштів
Завітати до одного з відділень «Банку Альянс» з паспортом.
Надати касиру таку інформацію: ПІБ одержувача, сума, валюта та країна, куди ви посилаєте кошти.
Отримати номер відправлення, повідомити його отримувачу коштів.
• По кроковий інструктаж по одержанню грошових переказів
Завітати до одного з відділень «Банку Альянс» з паспортом.
Назвати касиру контрольний номер.
Отримайте кошти.
Банк пропонує перераховувати кошти через три платіжні системи. MoneyGram International та Welsend дозволяють отримати гроші відразу після відправлення через Інтернет-банкінг. А ось у платіжної системи Western Union інші терміни відправлення коштів.
Після відправлення грошей клієнтом банк реєструє данні в платіжній системі в строк не більше наступного робочого дня. Зарахування коштів на рахунок одержувача виконується на протязі 3 робочих днів з моменту зарахування.
Перевагами співпраці з «Банком Альянс» є наявність безкоштовних послуг, до яких входять:
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• одноразова довідка про відкриття рахунку;
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• одноразова виписка з рахунку за вимогою клієнта;
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• прийом та зарахування готівки на власний рахунок через вказані міжнародні платіжні системи;
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• переказ грошей між рахунками банку;
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• видача паперового платіжного доручення;
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• одноразова видача довідки про закриття рахунку.
Для отримання та відправлення міжнародного переказу відкриття рахунку для фізічної особи коштує лише 1 грн. Видача готівки міжнародного переказу з цього рахунку та закриття рахунку також входить в цю суму. Інші операції тарифікуються згідно тарифного пакету.
Варто знати про обмеження переказів в іноземній валюті за межі нашої держави. Вони не можуть перевищувати еквівалент 150 тис грн за один операційний день без документів, що пояснюють підстави.
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