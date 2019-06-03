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Грошові перекази через міжнародні платіжні системи

Шукаєте найкращу можливість переказати рідним гроші з Європи або в зарубіжному турне потребуєте терміновий переказ коштів з України? Міжнародні платіжні системи WesternUnion, MoneyGram, Welsend дозволять вам це зробити в любій популярній валюті.

Безвізовий режим відкрив перед українцями широкі можливості для туризму та працевлаштуванню за кордоном. Що у свою чергу призвело до потреби вільно, швидко та безпечно переказувати долари, євро, гривні та рублі за кордон та в Україну. 

Тому майже кожен банк розширює сфери своїх пропозицій. Так Акціонерне Товариство «БАНК АЛЬЯНС» пропонує українцям вигідно робити грошові перекази з-за кордону, по країні та за межі України через офлайн та Інтернет-банкінг.

Як це працює?

• По кроковий інструктаж по відправленню коштів

  1. Завітати до одного з відділень «Банку Альянс» з паспортом.

  2. Надати касиру таку інформацію: ПІБ одержувача, сума, валюта та країна, куди ви посилаєте кошти.

  3. Отримати номер відправлення, повідомити його отримувачу коштів.

• По кроковий інструктаж по одержанню грошових переказів

  1. Завітати до одного з відділень «Банку Альянс» з паспортом.

  2. Назвати касиру контрольний номер.

  3. Отримайте кошти.

Строки відправлення та отримання коштів 

Банк пропонує перераховувати кошти через три платіжні системи. MoneyGram International та Welsend дозволяють отримати гроші відразу після відправлення через Інтернет-банкінг. А ось у платіжної системи Western Union інші терміни відправлення коштів.

Після відправлення грошей клієнтом банк реєструє данні в платіжній системі в строк не більше наступного робочого дня. Зарахування коштів на рахунок одержувача виконується на протязі 3 робочих днів з моменту зарахування.

Тарифікація послуг міжнародних переказів для фізічних осіб 

Перевагами співпраці з «Банком Альянс» є наявність безкоштовних послуг, до яких входять:

  • • одноразова довідка про відкриття рахунку;

  • • одноразова виписка з рахунку за вимогою клієнта;

  • • прийом та зарахування готівки на власний рахунок через вказані міжнародні платіжні системи;

  • • переказ грошей між рахунками банку;

  • • видача паперового платіжного доручення;

  • • одноразова видача довідки про закриття рахунку.

Для отримання та відправлення міжнародного переказу відкриття рахунку для фізічної особи коштує лише 1 грн. Видача готівки міжнародного переказу з цього рахунку та закриття рахунку також входить в цю суму. Інші операції тарифікуються згідно тарифного пакету.

Варто знати про обмеження переказів в іноземній валюті за межі нашої держави. Вони не можуть перевищувати еквівалент 150 тис грн за один операційний день без документів, що пояснюють підстави. 

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