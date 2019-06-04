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Особенности и достоинства пылесосов Самсунг для сухой уборки

Пылесосы фирмы Самсунг пользуются высокой популярностью. Однако, как выбрать наиболее подходящую модель среди широкого ассортимента предложений? Какая техника лучше с мешком для сбора пыли или без?

Для выбора домашнего пылесоса нужно знать несколько параметров этой бытовой техники и основные моменты, связанные с ними. Рассмотрим самые востребованные варианты - с колбой и мешком для сбора пыли, и чем каждый из них хорош.

Самсунг: пылесос с мешком для сбора пыли

Самые простые, компактные, недорогие и в общем-то хорошо зарекомендовавшие себя пылесосы Samsung. Их мощность потребления энергии 1600 – 2400Вт, а всасывания – 320 – 380Вт, объем пылесборника (матерчатого мешка) в среднем – 3л. Они оснащаются телескопической металлической либо пластиковой трубкой.

В качестве фильтра применяется система «HEPA» (High Efficiency Particulate Air), обеспечивающая качественную очистку воздуха от пыли. Загрязненный фильтр моется водой. Один минус – из-за усиленной очистки идет снижение мощности пылесоса и его быстрый нагрев.

Пылесос Самсунг с колбой

Особенностью данного типа пылесосов является пылесборник в виде колбы – пластикой чаши. Тот, кто хоть раз вытряхивал тканевый мешок, заполненный пылью и мусором, поймет, в чем главный плюс таких моделей.

Эти пылесосы более мощные, чем с мешками для пыли. Но объем пылесборника меньший, а цена немного выше. Компактность, небольшие габариты, маневренность – дополнительные плюсы таких пвлесосов.

При этом все модификации бытовой техники Самсунг имеют современный привлекательный дизайн, доступную цену и высокое качество уборки пыли, мусора, шерсти и т. д.

Пылесосы Samsung в АЛЛО

Купить стильный, надежный и долговечный пылесос Самсунг вы можете на сайте или в одном из сетевых магазинов Алло по всей Украине, в том числе и в Сумах. На данный момент предлагается 21 модель (можно в рассрочку), среди которых восемь – акционные со скидками.

Стоимость пылесосов для сухой уборки классического и вертикального типа от 2199 до 6799 грн. Среди моделей варианты с пылесборниками в виде мешка, колбы, контейнера или с циклонной системой объемом от менее литра до 9 л.

Можно выбрать модель мощностью от 800 до 2000 Вт и более с питанием от аккумулятора или сети 220В. У пылесосов Самсунг с фильтрами микро либо НЕРА есть насадки для чистки паркета, ламината, полок, плинтусов, ковров, щелей, а также для уборки шерсти и пыли. 

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