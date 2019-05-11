Анекдоты недели - 200

- Фатима, ты когда-нибудь в экстазе была?
- Неее, я дальше Кизляра не ездила.
***
Послушал мужик в лесу кукушку - и перестал отчислять деньги в Пенсионный фонд.
***
Она стояла у открытого холодильника и сбрасывала вес слезами.
***
Хорошо иметь домик в деревне: утром выбежал в огород, а вечером заполз обратно.
***
Единственная проблема в первые 30 минут в тренажерном зале в том, что прошло только 2 минуты.
***
Был на даче, наступил на грабли, обрадовался, что их не украли.
***
На дегустации алкогольных напитков.
Все чувствуют нотки абрикоса, яблока, ореха...
Я чувствую, что уже нарезался...
***
На рынке в мясной павильон входит женщина, нагруженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, долго и задумчиво на нее смотрит и выдает:
- Блин, забыла мужу сигарет купить!
***
В Турцию летают те, у кого нет денег на Одессу.
***
- Расскажите, подсудимый, как вы совершили ограбление?
- Какое ограбление, гражданин судья? Они сами попросили.
- Как это?
- Ну, подходят ко мне вечером два мужика и говорят: "Снимай часы и ботинки!" Я и снял. С одного - часы, с другого - ботинки!
***
Софочка утром в зеркале:
- Ну, шо, красота, мир спасем или таки прохожих попугаем?!
***
- Не расстраивайтесь, если вас жутко тянет жрать в темное время суток, может, вы просто жрица ночи!
***
- Софочка, ты когда-нибудь слышала за слово «деликатность»?
- Та слышала … У меня в стиральной машине такой режим есть!
***
- У вас можно снять что-нибудь совсем близко к морю и недорого?
- Конечно! Я вам в лодке постелю.
***
- Ты после обеда что обычно делаешь?
- Ужин жду...
***
Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:
- Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ.
- Который крем?
- Такой в тюбике, на нем "Момент" написано.
***
- Почему ты свою жену называешь бубновой дамой?
- Да бубнит постоянно что-то… бу-бу-бу-бу…бу-бу-бу-бу…, покоя нет! А начнешь возмущаться, как даст в бубен!
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