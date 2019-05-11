Анекдоты недели - 200 Раньше я боялся темноты. Но недавно пришли платежки за ЖКХ. Теперь я боюсь света, а еще воды, тепла и вывоза мусора.

- Фатима, ты когда-нибудь в экстазе была?

- Неее, я дальше Кизляра не ездила.

***

Послушал мужик в лесу кукушку - и перестал отчислять деньги в Пенсионный фонд.

***

Она стояла у открытого холодильника и сбрасывала вес слезами.

***

Хорошо иметь домик в деревне: утром выбежал в огород, а вечером заполз обратно.

***

Единственная проблема в первые 30 минут в тренажерном зале в том, что прошло только 2 минуты.

***

Был на даче, наступил на грабли, обрадовался, что их не украли.

***

На дегустации алкогольных напитков.

Все чувствуют нотки абрикоса, яблока, ореха...

Я чувствую, что уже нарезался...

***

На рынке в мясной павильон входит женщина, нагруженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, долго и задумчиво на нее смотрит и выдает:

- Блин, забыла мужу сигарет купить!

***

В Турцию летают те, у кого нет денег на Одессу.

***

- Расскажите, подсудимый, как вы совершили ограбление?

- Какое ограбление, гражданин судья? Они сами попросили.

- Как это?

- Ну, подходят ко мне вечером два мужика и говорят: "Снимай часы и ботинки!" Я и снял. С одного - часы, с другого - ботинки!

***

Софочка утром в зеркале:

- Ну, шо, красота, мир спасем или таки прохожих попугаем?!

***

- Не расстраивайтесь, если вас жутко тянет жрать в темное время суток, может, вы просто жрица ночи!

***

- Софочка, ты когда-нибудь слышала за слово «деликатность»?

- Та слышала … У меня в стиральной машине такой режим есть!

***

- У вас можно снять что-нибудь совсем близко к морю и недорого?

- Конечно! Я вам в лодке постелю.

***

- Ты после обеда что обычно делаешь?

- Ужин жду...

***

Мужик после долгого выматывающего спора с тещей обращается к сыну:

- Сынок, принеси-ка бабушке крем для губ.

- Который крем?

- Такой в тюбике, на нем "Момент" написано.

***

- Почему ты свою жену называешь бубновой дамой?

- Да бубнит постоянно что-то… бу-бу-бу-бу…бу-бу-бу-бу…, покоя нет! А начнешь возмущаться, как даст в бубен!