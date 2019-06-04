Существует четыре базовых сценария продления власти Путина - эксперт

Существуют четыре базовых сценария продления власти "долгого государства Путина", по определению отставленного В.Суркова. Собственно говоря, матрица вероятных сценариев насчитывает их значительно больше, но так или иначе сводятся они к четырем. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

"Сценарий 1. "Собранные земли", или "Россия + ошметки". Полноценный вариант может быть при условии усмирения Украины и аншлюса Беларуси. Малоформатный вариант может быть за счет Беларуси, "Республики Южной Осетии", "Абхазии", "ПМР", "ДНР", "ЛНР". Это дает возможность переформатировать государство в СССР 2.0 и перезагрузить власть Путина, начав новый "нулевой цикл", — отмечает эксперт. — Сценарий 2. "Бесконечная власть Путина". Пролонгация власти В.Путина из-за критической необходимости преодоления внешней угрозы ("агрессии НАТО" извне или/и "цветной революции" изнутри). Если по тем или иным причинам не удается усмирить Украину и укротить Беларусь, а формат "Россия + ошметки" кажется неубедительным, то предпочтение может быть отдано классической советской схеме "группирование народа вокруг лидера в условиях нарастающей империалистической угрозы внешней агрессии и подрывной деятельности агентов США и НАТО изнутри". Все, что понадобится, — превентивный удар против Украины с целью недопущения введения "войск агрессивного военного блока НАТО и размещения его военных баз близ границ России".

Третий сценарий, по мнению Гончара, это "Власть Путина без Путина": "Если правитель России внезапно покинет этот мир, коллективное Политбюро 2.0 совместно с "силогархами" определяют преемника, который продолжает линию "безвременно ушедшего" Владимира Владимировича, как в свое время Иосиф Виссарионович продолжил дело Владимира Ильича".

И наконец, сценарий 4 — это управляемая дезинтеграция. "Чрезмерные затраты на регионы при уменьшении возможностей финансового вливания из центра вследствие обвала нефтяных цен. Критическая масса недовольства Москвой взрывается в наиболее проблемных регионах. Вероятно, Северный Кавказ. Вероятно, как в 1990-х, — Чечня. Вероятно, бунт Рамзана Кадырова. Центр идет на сознательную дезинтеграцию по принципу Ельцина "берите суверенитета, сколько сможете". Центр переносится в Санкт-Петербург, Москве отводится роль второй столицы", — подчеркивает эксперт.

Источник: zn.ua