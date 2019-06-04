Мир

admin
admin
Сегодня 13:43104

В Антарктиде найден ископаемый плезиозавр рекордных размеров

Длина тела рептилии достигала 11 метров.

плезиозавр

© Популярная механика 

Палеонтологи обнаружили в Антарктиде останки древней рептилии, плезиозавра, длина тела которой достигала 11 метров. Как сообщает "Популярная механика", на данный момент этот "морской монстр" является крупнейшим известным эласмозавридом.

Эласмозавриды – это семейство отряда плезиозавров, его представители обладали очень длинными шеями. Жили эти рептилии между верхним триасом и концом мелового периода и встречались во всех водах мирового океана.

Обнаруженный плезиозавр был самым большим из известных на данный момент эласмозаврид, длиной он был около 11 метров, а весил 13,4 метрических тонны. По мнению исследователей, он относился к роду Aristonectes, однако они не уверены, является ли он представителем нового вида (по найденным остаткам, как отмечается, об этом судить трудно).

Найденная рептилия была уже взрослой особью, но у него не было такой длинной шеи, как у других эласмозаврид, у него было гораздо меньше шейных позвонков. Охотился плезиозавр, вероятно, на беспозвоночных, а ее размеры указывают на то, что добычи в экосистеме было очень много.

Впервые останки были найдены на острове Симор еще в 1989 году. Вместе с тем, исследователи возвращались на остров в 2005, 2012 и 2017 годах для того, чтобы полностью извлечь останки.  В результате им удалось собрать 800 килограммов окаменелых костей. 

Источник: zn.ua 

Общество
view counter
view counter
view counter

Статьи

Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
14.06.2019 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
13.06.2019 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
13.06.2019 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.