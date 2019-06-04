В Антарктиде найден ископаемый плезиозавр рекордных размеров

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Палеонтологи обнаружили в Антарктиде останки древней рептилии, плезиозавра, длина тела которой достигала 11 метров. Как сообщает "Популярная механика", на данный момент этот "морской монстр" является крупнейшим известным эласмозавридом.

Эласмозавриды – это семейство отряда плезиозавров, его представители обладали очень длинными шеями. Жили эти рептилии между верхним триасом и концом мелового периода и встречались во всех водах мирового океана.

Обнаруженный плезиозавр был самым большим из известных на данный момент эласмозаврид, длиной он был около 11 метров, а весил 13,4 метрических тонны. По мнению исследователей, он относился к роду Aristonectes, однако они не уверены, является ли он представителем нового вида (по найденным остаткам, как отмечается, об этом судить трудно).

Найденная рептилия была уже взрослой особью, но у него не было такой длинной шеи, как у других эласмозаврид, у него было гораздо меньше шейных позвонков. Охотился плезиозавр, вероятно, на беспозвоночных, а ее размеры указывают на то, что добычи в экосистеме было очень много.

Впервые останки были найдены на острове Симор еще в 1989 году. Вместе с тем, исследователи возвращались на остров в 2005, 2012 и 2017 годах для того, чтобы полностью извлечь останки. В результате им удалось собрать 800 килограммов окаменелых костей.

Источник: zn.ua