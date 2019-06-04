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Конституционный суд 18 июня продолжит рассмотрение дела о конституционности роспуска Рады

Об этом сообщается на сайте КСУ в проекте повестки дня заседаний суда на 18-20 июня.

Конституционный суд Украины во вторник, 18 июня, на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа президента о роспуске парламента. 

Указано, что 18 июня на пленарном заседании Палаты КСУ, начало которого назначено на 10.00, планируется продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов "(закрытая часть пленарного заседания).

Политика
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