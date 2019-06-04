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На самом деле тополиный пух не вызывает аллергии - Супрун

И.о. министра пояснила, что тополиный пух не вызывает аллергии, ее вызывает нечто другое - скорее всего цветение диких злаков.

Многие хотят уничтожить тополя  в городе, чтобы не было тополиного пуха, который якобы вызывает аллергию. Однако, на самом деле, пух этого дерева не вызывает аллергию. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 

Тополиный пух может попадать в глаза и в нос, но при этом он остается только механическим раздражителем, а не аллергеном. Супрун отмечает, что уменьшить распространенность аллергии можно другими методами – следует бороться с курением, загрязнением воздуха, плесенью, бурьянами, сажать хвойные деревья и играть с животными.

И.о. министра напоминает, что аллергию вызывает цветение диких злаков.

"Означает ли это, что тополя не имеют никакого отношения к аллергии? Нет, имеют, но не такое, как мы привыкли думать. Тополя это двухдомное растение. Есть женские деревья, которые производят семена, окруженные пухом, а есть мужские, которые весной выделяют пыльцу, который разносит ветром. Тополя действительно могут вызывать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья", - пояснила Супрун.

Общество
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