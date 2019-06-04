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Преимущества смартфонов Huawei

Смартфоны из Китая популярны во всем мире. На данный момент флагманом в этой сфере является компания Huawei. Этот бренд производит надежную, долговечную, стильную, современную и многофункциональную технику по доступной стоимости.

Компания Huawei производит гаджеты уже более 20 лет. Ее самый популярный продукт – смартфон, покоряющий покупателей во всем мире широкими возможностями за приемлемую цену. Среди наиболее востребованных моделей Huawei:

  • • Honor 2 и 8;

  • • P20 и P30;

  • • Smart Plus;

  • • Y5, Y6, Y7;

  • • новинка P30 Pro 2019 и другие.

Достоинства смартфонов Хуавей

Современный девайс открывает перед своим владельцем целый мир возможностей. Со смартфоном Huawei можно делать шикарные селфи, постоянно быть на связи и пользоваться Интернетом. Среди преимуществ гаджета:

  • • «операционка» Android только последних версий с интуитивно понятным и удобным интерфейсом;

  • • отличная работа сразу в нескольких программах благодаря объемной «оперативке»;

  • • вместительный жесткий диск с возможностью расширения ресурса за счет подключающейся карты памяти;

  • • мощный процессор Qualcomm;

  • • все необходимые порты и адаптеры;

  • • яркий, большой и часто безрамочный экран;

  • • основная и фронтальная камеры для качественных фото- и видеосъемок;

  • • устойчивый к падениям корпус;

  • • эффектный дизайн;

  • • приемлемая стоимость.

Купить смартфон Huawei

Выгодно приобрести востребованный гаджет вы можете в интернет-магазине Vodafone shop. На сайте предлагаются 72 модели смартфонов Huawei. Выбор, заказ и всю необходимую информацию вы найдете по ссылке: https://www.vodafone.ua/shop/ru/smartfoni/f/brands-huawei.

Ассортимент очень велик.

  1. Ценовой диапазон на сервисе на любой кошелек от 2699 до 32999 грн.

  2. Есть модели с диагональю от 4.1" до 7".

  3. На выбор такие серии Huawei: Mate 10 lite, Nova 2, Nova lite, P Smart, P Smart 2019, P Smart Plus, P10, P20, P20 lite, P20 Pro, P30, P30 lite, P30 Pro, P8 lite, Y3 2017, Y5 (2017, 2018 и 2019), Y5 II, Y6, Y6 2019, Y6 Prime 2018, Y6 Pro 3, Y7, Y7 2019, Y7 Prime.

  4. Предлагаются модели с экранами технологий OLED, IPS (наибольшее количество смартфоном), IPS HD+, LTPS и TFT.

  5. Разрешение экрана можно выбрать от 2160x1080 до 2340x1080.

  6. По особенностям дисплея. Он почти во всех моделях стеклянный 2.5D и с авторегулировкой яркости, а в половине гаджетов – безрамочный. Есть смартфоны с олеофобным покрытием, регулировкой цветотемпературы и изогнутым дисплеем.

  7. Все модели работают по стандартам сети 2G, 3G и 4G (LTE).

  8. В процессоре у смартфонов 4, 8 или 4+4 ядер.

  9. Внутренняя память устройств 8-256 GB, оперативная – 4-8 GB.

  10. Для съемки фото и видео в гаджете предусмотрена основная камера на 8-48 Мп, фронтальная на 5-32 Мп и у больше чем половины смартфонов вспомогательная камеры.

  11. Аккумуляторы телефонов имеют емкость от 2001 до 5000 мА·ч.

  12. У некоторых моделей защищен корпус от пыли и воды.

  13. Почти все смартфоны идентифицируются на сканер отпечатка пальца, некоторые и на фото лица.

  14. Широкая цветовая гамма позволяет выбрать модель для мужчины, женщины или ребенка. 

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