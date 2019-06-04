Преимущества смартфонов Huawei

Компания Huawei производит гаджеты уже более 20 лет. Ее самый популярный продукт – смартфон, покоряющий покупателей во всем мире широкими возможностями за приемлемую цену. Среди наиболее востребованных моделей Huawei:
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• Honor 2 и 8;
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• P20 и P30;
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• Smart Plus;
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• Y5, Y6, Y7;
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• новинка P30 Pro 2019 и другие.
Современный девайс открывает перед своим владельцем целый мир возможностей. Со смартфоном Huawei можно делать шикарные селфи, постоянно быть на связи и пользоваться Интернетом. Среди преимуществ гаджета:
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• «операционка» Android только последних версий с интуитивно понятным и удобным интерфейсом;
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• отличная работа сразу в нескольких программах благодаря объемной «оперативке»;
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• вместительный жесткий диск с возможностью расширения ресурса за счет подключающейся карты памяти;
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• мощный процессор Qualcomm;
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• все необходимые порты и адаптеры;
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• яркий, большой и часто безрамочный экран;
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• основная и фронтальная камеры для качественных фото- и видеосъемок;
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• устойчивый к падениям корпус;
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• эффектный дизайн;
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• приемлемая стоимость.
Выгодно приобрести востребованный гаджет вы можете в интернет-магазине Vodafone shop. На сайте предлагаются 72 модели смартфонов Huawei. Выбор, заказ и всю необходимую информацию вы найдете по ссылке: https://www.vodafone.ua/shop/ru/smartfoni/f/brands-huawei.
Ассортимент очень велик.
Ценовой диапазон на сервисе на любой кошелек от 2699 до 32999 грн.
Есть модели с диагональю от 4.1" до 7".
На выбор такие серии Huawei: Mate 10 lite, Nova 2, Nova lite, P Smart, P Smart 2019, P Smart Plus, P10, P20, P20 lite, P20 Pro, P30, P30 lite, P30 Pro, P8 lite, Y3 2017, Y5 (2017, 2018 и 2019), Y5 II, Y6, Y6 2019, Y6 Prime 2018, Y6 Pro 3, Y7, Y7 2019, Y7 Prime.
Предлагаются модели с экранами технологий OLED, IPS (наибольшее количество смартфоном), IPS HD+, LTPS и TFT.
Разрешение экрана можно выбрать от 2160x1080 до 2340x1080.
По особенностям дисплея. Он почти во всех моделях стеклянный 2.5D и с авторегулировкой яркости, а в половине гаджетов – безрамочный. Есть смартфоны с олеофобным покрытием, регулировкой цветотемпературы и изогнутым дисплеем.
Все модели работают по стандартам сети 2G, 3G и 4G (LTE).
В процессоре у смартфонов 4, 8 или 4+4 ядер.
Внутренняя память устройств 8-256 GB, оперативная – 4-8 GB.
Для съемки фото и видео в гаджете предусмотрена основная камера на 8-48 Мп, фронтальная на 5-32 Мп и у больше чем половины смартфонов вспомогательная камеры.
Аккумуляторы телефонов имеют емкость от 2001 до 5000 мА·ч.
У некоторых моделей защищен корпус от пыли и воды.
Почти все смартфоны идентифицируются на сканер отпечатка пальца, некоторые и на фото лица.
Широкая цветовая гамма позволяет выбрать модель для мужчины, женщины или ребенка.
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