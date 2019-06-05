Гистероскопия - эффективный метод для диагностики и лечения женского здоровья Гистероскопия – широко распространенная гинекологическая процедура, которую часто используют для уточнения диагноза или проведения операций внутри матки.

Врач может осмотреть внутриматочную полость, используя гистероскоп, и получить детальную картину состояния здоровья пациентки, взять биопсию, провести хирургическое вмешательство. Выполняется гистероскопия под местным или общим наркозом.

Использование этого инвазивного метода безопасно при обращении к опытному и квалифицированному врачу.

Причины, по которым назначают проведение гистероскопии

Гистероскопия назначается, когда женщина обращается по вопросу бесплодия, имеет нерегулярные, болезненные, обильные или скудные месячные, спайки, миому, эндометриоз и другие гинекологические проблемы. Иногда приходится прибегать к процедуре после сложных родов.

Перед проведением диагностической или хирургической гистероскопии пациентка сдает анализы крови, мазки и проводит другие обследования по назначению врача. Под анестезией во влагалище вводится гистероскопическая трубка, в полость матки подается газ для расширения и получения качественного обзора.

Чтобы выяснить истинные причины отклонений в состоянии женского здоровья проводят гистероскопию, имеющую цель уточнить и поставить правильный диагноз. Диагностическая процедура может быть проведена на приеме у врача под местным наркозом. Осмотр маточной полости проводится с помощью гистерофиброскопа. Во время процедуры врач определяет наличие миом, гиперплазии, эндометрических полипов, спаек, заболевание шейки матки. В ходе исследования он видит состояние цервикального канала и состояние устьев фаллопиевых труб. При хирургической гистероскопии под общим наркозом удаляются незначтельные узлы, спайки и т. д.

Эффективная манипуляция позволяет более точно определить состояние органов, чем исследование на УЗИ.

Врач может назначить контрольную гистероскопию после проведенного лечения или операции.

Выполняется процедура:

• Планово, когда пациентка заранее записывается на удобное время.

• Срочно, если медицинскую помощь нельзя откладывать.

• Экстренно, в том случае, если жизнь женщины находится под угрозой.

Медицинский центр Oxford Medical располагает клиниками, оснащенными современным медицинским оборудованием, расположены они во многих регионах Украины. Проведением непосредственно гистероскопического исследования занимаются опытные и ответственные врачи. Познакомиться с ценами, услугами и записаться на прием можно на сайте oxford-med.com.ua.

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