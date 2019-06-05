Что такое туристическая страховка и как ее оформить Многие путешественники оформляют туристическую страховку по тем или иным причинам. На что стоит обратить внимание в этом случае.

Приобретение туристической страховки необходимо человеку, который не осуществляет оплату налогов в стране путешествия и пересекает границу государства для того, чтобы проживать там определенное количество времени. Страховка необходима не только гражданам, которые едут отдыхать. Она должна быть у всех, кто пересекает границу независимо от цели поездки. То есть ее нужно оформить тем, кто едет по работе в другое государство, на отдых, по делам или на лечебные процедуры и др.

В соответствии с украинским законодательством, страховку должны оформлять все, кто покидает пределы страны. Документ включает в себя страхование по медицинским показателям и на случай непредвиденных обстоятельств. Так что важно понимать, что страховка для выезда за границу – это необходимость.

Важные моменты, которые необходимо знать, оформляя страховку

К категории страхового случая относятся непредвиденные, мгновенные, недолгие недуги, которые не были спровоцированы специально. На момент случившегося турист должен был пребывать на территории другого государства или на пути к нему.

Страховка недействительна в стране при проживании в ней на постоянной основе. Договор можно заключить на определенный период и с ним выезжать за границу несколько раз, пока не закончится срок его действия.

Перед тем, как приступить к оформлению полиса, необходимо убедиться в том, что компания, предоставляющая услуги по оформлению страховки, имеет на это официальную лицензию.

Что может повлиять на стоимость полиса

Цена на страховку зависит от некоторых важных факторов:

• возраст лица, которому необходимо оформление страхового полиса;

• длительность периода поездки и цель визита в другую страну. Существуют низкие тарифы на стоимость полиса. Это касается деловых визитов, поездок с целью ознакомления, пассивного путешествия. Самая высокая стоимость полиса при поездках на спортивные соревнования и отдых экстремального характера;

• цена также зависит от той страны, в которую человек направляется. Если это западные европейские государства или средиземноморское направление, то стоимость самая доступная. Однако существуют государства с повышенным уровнем угрозы. Полис в таком случае может стоить в несколько раз дороже;

• стоимость зависит от того, сколько стоит сам полис;

• от размера франшизы.

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