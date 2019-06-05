Почему стоит воспользоваться услугами сервисного центра, если нужно отремонтировать ноутбук Чем услуги сервисного центра по ремонту ноутбуков лучше, чем выезд мастера на дом

Вариантов ремонта ноутбуков, вышедших из строя, может быть два: это обращение в специализированный сервисный центр или услуга с выездом. Вторая схема подразумевает приезд мастера на дом к заказчику или в офис.

Многих интересует, какой же из вариантов лучше, и можно смело говорить о том, что ремонт ноутбуков на выезде гораздо выгоднее, так как избавляет владельца от лишних трат времени, однако такой подход сложно назвать правильным, так как в столь серьезном деле следует все-таки оценивать качество и скорость выполняемых ремонтных работ, неудобства же можно отодвинуть на второй план. Впрочем, с сервисным центром ReStore этот вопрос можно решить благодаря возможности отправить технику "Новой почтой".

Мастерство специалиста

Если речь идет об услуге по ремонту ноутбуков,оказываемой в сервисном центре ReStore, то выполняет его традиционно не один мастер, а двое или трое. Иногда действительно нужно, чтобы к процессу присоединились и другие люди, это позволяет увеличить скорость выполнения работ, независимо от их сложности. На выезде же все действия по ремонту выполняются одним человеком, в квалификации которого можно быть уверенным только в том случае, если он прибыл из проверенный мастерской.

Рабочее оборудование и инструмент

Каким бы профессиональным не был мастер, сделать что-то толковое он вряд ли сможет, если не имеет нужного диагностического оборудования и специализированных инструментов, к числу которых относятся:

• токопроводящие лаки и клеи;

• термоусадки;

• осциллограф;

• паяльная станция;

• линзы и прочие аксессуары.

Естественно, в сервисном центре ReStore все это есть, а потому и причину неполадок можно выявить максимально оперативно, точно зная в результате, что именно нужно починить, независимо от того, требуется ли выполнить ремонт ноутбуков Делл, Самсунг или других производителей.

Замена комплектующих

Ситуации, когда одна деталь вышла из строя и ее просто нужно заменить, случаются сплошь и рядом. Иногда ремонта требует клавиатура, залитая кофе, или корпус, поврежденный неаккуратным использованием. Качество комплектующих тоже имеет значение, так как работа техники в целом зависит от всех деталей, даже от самых мелких, и вряд ли специалисты, отправляющиеся на вызов, смогут физически взять с собой все, что может потребоваться. Это ещё одна причина тому, почему ремонт компьютеров и ноутбуков следует доверять только профессионалам, отправляя технику в проверенный сервисный центр, где каждый сотрудник знает все тонкости своей работы и может гарантировать качество ее выполнения.

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