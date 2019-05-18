Анекдоты недели - 201

Единственное, что осталось от дайвера, - это ласты и селфи с акулой.
***
Неправда, что в правительстве работают только непорядочные люди. Будем объективными. Есть еще некомпетентные.
***
- Где ты пропадал три дня?
- Был на курсах "Жизнь без мата".
- А-а-а... И как?
- Раздосадован. Подите прочь...
***
Старик Хоттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.
***
- Папа, мне приснилось, что ты мне дал сто гривен!
- Оставь их себе, сынок.
***
- Как ты провел отпуск?
- Первую половину - в горах.
- А вторую половину?
- В гипсе.
***
- Ну как сдал экзамен?
- На присягу.
***
Только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным семейством, Робинзон Крузо понял, что прожил 28 лет на Острове свободы.
***
Не все знают, что киви - это такая птица, которая несёт зелёные мохнатые яйца.
***
- Стюардесса, а карамельки будут разносить?
- Конечно, будут! Смотрите, как меня разнесло!
***
Я забыл: здоровой должна быть еда или порция?
***
Судя по столбику термометра мы идём не в Европу, а в Африку.
***
Появились телефоны, встраиваемые в ухо, рекламируют телевизоры, встраиваемые в глаз, активно идет разработка унитазов нового поколения.
***
Канта нужно читать в оригинале: так вы будете думать, что ничего не понимаете, потому что не знаете немецкий.
***
Наркоманы интересуются: "Где наше телевидение берёт такую дурь?"
***
Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.
***
- Я записалась в бассейн на плавание, чтобы похудеть.
- Похудеть в воде? Ты кита видела?
***
- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!
- Еще водочки?
***
- Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!
- Вы пьяный?
- Да, так совпало.
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