Анекдоты недели - 201 «Девичья память» и «я тебе, сволочь, никогда этого не забуду!» - вот как всё это уживается в одной женщине?

Единственное, что осталось от дайвера, - это ласты и селфи с акулой.

***

Неправда, что в правительстве работают только непорядочные люди. Будем объективными. Есть еще некомпетентные.

***

- Где ты пропадал три дня?

- Был на курсах "Жизнь без мата".

- А-а-а... И как?

- Раздосадован. Подите прочь...

***

Старик Хоттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.

***

- Папа, мне приснилось, что ты мне дал сто гривен!

- Оставь их себе, сынок.

***

- Как ты провел отпуск?

- Первую половину - в горах.

- А вторую половину?

- В гипсе.

***

- Ну как сдал экзамен?

- На присягу.

***

Только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным семейством, Робинзон Крузо понял, что прожил 28 лет на Острове свободы.

***

Не все знают, что киви - это такая птица, которая несёт зелёные мохнатые яйца.

***

- Стюардесса, а карамельки будут разносить?

- Конечно, будут! Смотрите, как меня разнесло!

***

Я забыл: здоровой должна быть еда или порция?

***

Судя по столбику термометра мы идём не в Европу, а в Африку.

***

Появились телефоны, встраиваемые в ухо, рекламируют телевизоры, встраиваемые в глаз, активно идет разработка унитазов нового поколения.

***

Канта нужно читать в оригинале: так вы будете думать, что ничего не понимаете, потому что не знаете немецкий.

***

Наркоманы интересуются: "Где наше телевидение берёт такую дурь?"

***

Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

***

- Я записалась в бассейн на плавание, чтобы похудеть.

- Похудеть в воде? Ты кита видела?

***

- Ой, как кружится голова! Оказывается, можно быть пьяной и без вина!

- Еще водочки?

***

- Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!

- Вы пьяный?

- Да, так совпало.