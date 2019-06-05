Гибкое будущее: зачем телефоны и телевизоры свернули в трубочку Обзор новинок гаджетов на CES-2019.

Consumer Electronics Show 2019 — ежегодная выставка в Лас-Вегасе, где собираются лучшие мировые производители электроники и стартап-разработчики технологических новинок. CES-2019 удивила сворачиваемыми телевизорами, шагающими авто, синхронным переводчиком и умной камерой, которая в любой момент покажет, чем занимаются ваши животные, пока вас нет дома.

Революция в мире телевизоров

Новинки телевизоров, представленные на CES сразу двумя технологическими гигантами — Samsung и LG, можно смело назвать инновационной революцией телевизоров. Производители не побоялись изменить форму экранов и удивить пользователей их трансформацией. Компания LG буквально сразила всех наповал появлением Signature Series OLED R — 65-дюймовый телевизор раскладывается из подставки одним нажатием кнопки. Активируется выдвижной механизм — и телевизионная панель выезжает из подставки и так же легко заезжает в нее. Чудо! Новое технологическое решение для малогабаритных квартир подразумевает практичный подход к использованию пространства. Забудьте о телевизоре у стенки, теперь ему место везде — у окна, посредине комнаты и даже в саду. Главное, чтобы поместилась тумба-подставка, в которой он живет в «свернутом» виде.

Пока посетители выставки ахают у «рулонного» телевизора, на соседнем стенде компания Samsung демонстрирует новейшую версию модульной технологии панели MicroLED. Эту технологию уже демонстрировали в прошлом году — экран состоит из миллионов крошечных светодиодов, которые можно включать и выключать по отдельности. Но главный вау-эффект произвели эксперименты с формой и размерами экранов — Samsung продемонстрировал новую 219-дюймовую панель под названием The Wall. Несмотря на то, что основным продающим фактором является, конечно же, размер, посетителей больше впечатлила модульность гигантского телевизора. Его можно сложить как заблагорассудится из квадратных блоков при минимально заметных разрывах по краям на стыках. Блоки крепятся друг к другу с помощью металлических фиксаторов. В итоге при желании можно сложить экраны с соотношением сторон 4:3, 16:9 или же 21:9 и даже 32:9.

Шагающий автомобиль и электрический Harley-Davidson

Автомобили нужны не только для езды по шоссе — теперь они смогут преодолевать различные препятствия, потому что южнокорейская компания Hyundai разработала для них специальные «ноги». Elevate — гибрид автомобиля и робота, который будет ездить по дорогам, перешагивать через препятствия, подниматься по лестницам, карабкаться по каменистой поверхности и даже взбираться на небольшие стены. Elevate оснащен четырьмя механическими «ногами» с колесами на них, позволяющими преодолевать препятствия высотой до полутора метров. В Hyundai рассчитывают, что их разработка поможет в поисково-спасательных операциях во время стихийных бедствий.

Кроме спецтехники на выставке представлен экологический электромотоцикл. Мода на электрокары подтолкнула знаменитого производителя мотоциклов быть в тренде новых разработок. Компания Harley-Davidson презентовала свой первый электрический мотоцикл — LiveWire, который сможет проехать без подзарядки около 177 километров и обеспечит стремительный разгон до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. За одну ночь батарею мотоцикла можно зарядить от обычной бытовой розетки. Для быстрой зарядки нужно воспользоваться зарядной станцией общего пользования Level 3 DC Fast Charge. А как же фирменный «харлеевский» рев мотора? Для фанатов предлагается дополнительная опция, обеспечивающая брендовый звук Harley-Davidson, чтобы все окружающие и хозяин нового мотоцикла могли наслаждаться его фирменным «вррр-вррр». В продажу новая модель поступит в августе этого года, компания уже принимает предзаказы.

Голосовые переводчики – преодолеваем языковые барьеры

Теперь можно не стесняться, что в школе не учил английский, китайский, испанский и другие языки. Благодаря новым функциям голосового помощника Google Assistant, представленным на выставке, можно будет общаться на 27 языках мира. Достаточно выбрать язык и сказать приложению одну фразу: «Ок, Google, переводчик с итальянского!» — и устройство начнет в качестве синхронного переводчика по очереди переводить речь участников разговора, в том числе и с русского языка. Для этого нет необходимости загружать приложение для перевода, сортировать выпадающие меню выбора языка или тратить время на ввод новых слов. Все происходит автоматически. Сначала новый режим синхронного перевода будет доступен владельцам динамиков Google Home — Google Home Mini и Home Hub, но впоследствии — и всем остальным. Правда, есть пока небольшая задержка в переводе — участникам беседы не получится говорить всем одновременно. Но разве это проблема, когда открываются такие возможности для понимания людей из других стран!

Еще одна новинка демонстрирует возможности синхронного перевода — это WT2 Plus от компании Timekettle. Внешне это обычные беспроводные наушники, по факту — беспроводная гарнитура-переводчик. Гарнитура подключается к смартфону на базе Android или iOS с помощью Bluetooth и работает в паре с мобильным приложением, через которое пользователь может выбрать один из 20 языков, включая русский, и следить за уже произнесенными фразами. В каждом наушнике встроена батарея 110 мАч. Карманный кейс, у которого есть собственная встроенная батарея емкостью 320 мАч, подзаряжает их в свободное от использования время. Цикл полной зарядки занимает 90 минут, его хватает до пяти часов разговора. Как только кейс раскрывается на две части — автоматически активируется связь обоих наушников со смартфоном пользователя, и можно начинать разговаривать с иностранцем. Оба пользователя надевают по одному наушнику из одного комплекта, и могут говорить и слушать друг друга, пока не сядет батарея. Приложению требуется доступ к интернету для переводов в режиме реального времени, а автономный режим появится чуть позже в этом году.

Гибкий телефон, но не Samsung

Темная лошадка — компания Royole — продемонстрировала на выставке CES рабочую модель первого полностью функционального гибкого смартфона — FlexPai. Это устройство уже поступило в продажу, обскакав гибкий Samsung Galaxy F, который выйдет не раньше марта. FlexPai пока интересен в качестве гаджета с совершенно новой технологией экранов. Для складной игрушки, которая в сложенном виде напоминает портмоне, этот смартфон довольно дорогой — в Китае цены стартуют от $1318, так что поиграть с ним смогут только обеспеченные пользователи. Что же внутри гибкого смартфона? Благодаря корпусу со специальным сочленением и технологии экрана FlexPai складывается пополам и способен выдержать более 200 тыс. изгибаний. Смартфон оснащен гибким износостойким 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920 × 1440. Выпускается в двух версиях с 6 и 8 ГБ ОЗУ, соответственно — с 128 ГБ и 256 Гб ПЗУ. На задней панели — двойная камера на 16 и 20 Мп. Батарея емкостью 3800 мА/ч может выдерживать процесс складывания множество раз. Управляет смартфоном доработанная под особенности складного экрана операционная система Android 9.0 Pie.

Украинские стартапы на CES-2019

UA TECH — совместная инициатива Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и Concepter. Их усилиями уже в третий раз украинский павильон принимает участие в выставке CES, чтобы продемонстрировать технические новинки украинских компаний и стартапов на мировом рынке. Компания Petcube объявила о выпуске второго поколения своих камер Petcube Bites and Play, которые позволяют развлекать домашних животных. Пока вы на работе, устройство подбрасывает домашним питомцам лакомства или играет с ними лазерной указкой, а также следит за состоянием их здоровья. Новые модели оснащены двумя расширенными широкоугольными объективами с ночным видео и 4-кратным цифровым зумом, обзором на 180 градусов и связано с голосовым помощником Alexa. Домашние животные также могут инициировать двусторонний «видеовызов», который запускается, когда питомец сидит перед камерой. Представьте, что раньше вам звонили дети, пока вы в поте лица трудитесь на работе. Теперь этим займутся ваши кошки и собаки.

Компания Nuka представила вечные блокнот и карандаш. Блокнот изготовлен из специальной водостойкой бумаги, а карандаш — из сплава пяти металлов, которые не боятся ни времени, ни воздействия окружающей среды. В этот блокнот, выполненный из синтетической бумаги, можно писать не только оригинальным карандашом, но и обычной ручкой. Затем все надписи можно стереть с помощью антисептика или специального стирающего карандаша. Кроме того, стартап Whooshi представил аудиоусилитель Hi-Fi, который может проводные наушники сделать беспроводными и персонализировать звучание с помощью специально разработанного алгоритма, который подстраивается под особенности слуха пользователя и характеристики его наушников. Whooshi работает через приложение музыкального плеера для iOS и Android — с его помощью музыка будет идеально звучать в ваших наушниках, вне зависимости от индивидуальных особенностей вашего слуха.

Ирина Савина, lite.vesti-ukr.com