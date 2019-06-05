Володимир Нідзельський: Треба захищати і економіку, і наших дітей ® Напередодні Дня захисту дітей, не порушуючи своїх традицій, працівники Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України разом зі своїм керівником Володимиром Нідзельським привітали дітей, які позбавлені батьківського тепла та захисту.

Про це повідомляється на сторінці Управління у Facebook.

Зокрема, працівники Управління відвідали дитячий будинок «Надія», який розташований у с. Мокрець, Броварського району, де подарували дітлахам форму для новоствореної футбольної команди, спортивний одяг для дівчаток та солодощі для найменших.

«Сьогодні захисту і уваги потребує не лише українська економіка, але й наголовніше – діти, які залишились без батьківського тепла та захисту. Саме з малих років, в дитини закладається фундамент майбутньої дорослої особистості! І те, яким буде цей фундамент взагалі, і майбутня особистість зокрема - у вирішальній мірі залежить від того виховання, яке ми вкладаємо в наших дітей. А оскільки діти - в прямому сенсі є нашим майбутнім, а дитинство повинно бути сонячним і щасливим, давайте створювати його світлим і позитивним», - зазначив Володимир Нідзельський.

Також, співробітники Управління привітали дітлахів з їхнім святом та подарували їм смаколиків у Спеціалізованому обласному будинку дитини в м. Боярка, Київської області. А малята підготували для гостей святковий концерт та поділилися теплими і щирими посмішками.