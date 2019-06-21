Максим Криппа солист группы «Вулкан» Музыкальная группа «Вулкан» известна пока не столь широкой аудитории, поскольку песни не ротируются на телеканалах и радио. Однако у ансамбля есть немало поклонников по всей стране.

Предлагаем вашему вниманию интервью с солистом «Вулкана» Максимом Криппой. Музыкант согласился рассказать о жизни, творческой деятельности, ближайших планах.

Музыкальный талант с детства

Артист родом из обычной семьи: мама – школьный учитель, папа – работник завода. Родной город Максима Криппы – Томск, в котором он провел детство и юность. С малых лет мальчик проявлял артистические способности. В школьных постановках Максим Криппа всегда играл одну из главных ролей, отлично танцевал, пел, восхищая учителей и зрителей.

Родители видели увлеченность сына творчеством и полагали – он вряд ли станет мечтать о работе в ФСБ, крупной компании или местной школе. Отец и мать всегда знали – Максим Криппа станет артистом, поэтому активно развивали таланты подрастающего сына. Мальчик обучался в музыкальной школе, где освоил пение, игру на фортепиано и гитаре. Затем юноша начал заниматься профессионально танцами. На выработку собственного стиля ушло пару лет. О потраченном времени исполнитель не жалеет – все пошло на пользу творческой личности.

Первые выступления

Первую собственную группу Максим Криппа создал, когда ему исполнилось 16. В коллектив вошел гитарист, барабанщик, клавишник, а Максим Криппа стал солистом группы. Ребята давали выступления в местных клубах Томска. Тогда их агент был одним из друзей, который договаривался с владельцами ночных развлекательных заведений о выступлении молодого коллектива. Постепенно у коллектива «Вулкан» появлялась собственная аудитория. Поклонникам нравился стиль, в котором выступают ребята. Репертуар у исполнителей был небольшим, но состоял исключительно из песен собственного сочинения. Артисты гордились написанными композициями, подавали их с душой – это вызывало у аудитории особый трепет.

Покорение столицы

Когда состав квартета «Вулкан» принял решение двигаться дальше, главной целью стало покорение столицы. У начинающих артистов на тот момент отсутствовали связи. Сам Максим Криппа рассказывает следующее: «Тогда наш коллектив очень верил в себя. Мы знали, что талант позволит заинтересовать аудиторию даже без наличия влиятельных знакомых из мира шоу-бизнеса. Поэтому мы решили отправиться в Москву – купили билеты, сняли небольшую квартиру, прибыли, немного освоились, после начали искать возможности, чтобы заявить о себе».

Певец продолжает: «Во время нашего становления как исполнителей еще работали наземные казино. Иногда их владельцы приглашали нас выступать для VIP-гостей – очень узкого круга лиц. Понятно, концерты в казино не могли помочь привлечь многочисленную аудиторию, принести огромную популярность. Да, подобные выступления позволяли бы оплачивать наши расходы – столичная жизнь достаточно дорогая. Однако, если какое-то казино приглашало нас, мы отказывались. Как в воду глядели: ввели запрет на азартные заведения и стали работать онлайн-казино. Мода на онлайн-казино вообще тогда была бешеная. А мы выступали тогда в ночных клубах».

Максим Григорьевич Криппа выступает на празднике от «Ростелеком»

Перспективный ансамбль, несмотря на многие сложности, не покинул столицу. Коллектив часто выступал на разогреве у более известных артистов. Однажды крупная телекоммуникационная компания «Ростелеком» организовала корпоративный праздник, позвав туда несколько именитых российских певцов. На разогрев же пригласили группу Максима Криппы, что стало для артистов честью. Действительно, выступать на празднике от «Ростелеком» – почетно, перспективно, приятно. Ансамбль отлично выступил, руководство телекоммуникационной компании осталось очень довольно, пообещало пригласить исполнителей еще.

Позже коллектив отправился в первое небольшое турне. Артисты посетили несколько российских городов, там смогли найти аудиторию, увидеть местные природные достопримечательности – озера, вулканы, степи, горы. После недлительной поездки ребята решили сделать перерыв с целью немного отдохнуть, повидаться с близкими, после пересмотреть репертуар, подход к работе.

Второе дыхание «Вулкан»

Потребовался год, чтобы Максим Криппа с коллегами написали другие песни, договорились о более плотном графике работы, отправив репертуар в более сотни ночных клубов. У ансамбля появилась новая программа, которую музыканты спешили исполнить. Первыми услышали новые песни самые родные поклонники – концерт прошел в Томске. Как отмечает Максим Криппа: «Собравшиеся поклонники поразились нашим творческим изменениям, неустанно аплодировали. Такой прием оказался невероятно приятным, теплым, домашним. Томский концерт навсегда останется у нас в памяти».

После выступления в родном городе коллектив отправился дальше. Сначала посетили Омск, затем Новосибирск и несколько других ближайших городов, там исполнители неустанно восхищались природой, потухшими вулканами, озерами. Последним местом оказалась Москва – столица стала точкой прибытия. Тут музыканты запланировали остаться, чтобы вплотную поработать. Многие ночные заведения охотно приглашали группу.

Криппа Максим и организация «Самопомощь»

Творческая деятельность для солиста ансамбля первостепенна, но Максим Криппа понимал: человек должен еще уделять внимание нуждам окружающих. Появилась задумка открыть вместе с коллегами собственный благотворительный фонд, получивший название «Самопомощь». Цель организации состояла в оказании поддержки малоимущим гражданам. Открылся фонд на родине музыканта.

Благодаря наличию хороших связей, Максим Криппа смог найти спонсоров для фонда с целью масштабирования. За счет этого помощь смогли получить сотни людей. Особое внимание уделялось финансовой поддержке матерей-одиночек, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Вот что говорит сам Максим Криппа: «Когда-то давали томское выступление. После пошел немного прогуляться. Подбежал ребенок лет 8-9, попросил купить еды. Малыш действительно оказался голодным. Пошли в супермаркет, набрали продуктов, отправились к нему домой. Нас встретила мать ребенка. Как оказалось, женщина воспитывала малыша одна, муж умер, хорошую работу найти не удавалось. Семья жила впроголодь. Подобный случай навсегда остался в сердце, поэтому для меня особенно важно помогать матерям-одиночкам».

О будущих планах

На вопрос о будущих планах Максим Криппа ответил честно: «Уже готовим новую программу, планируем выступать более активно. Также ищем хорошего продюсера. Храним веру, каждый член нашей группы талантлив. У нас есть все необходимое, чтобы однажды оказаться на большой сцене. Хотелось бы записать собственный диск. Благотворительная деятельность тоже будет развиваться. Планируем сделать еще много хорошего для нуждающихся людей. Возможно, откроем столичный фонд – уже активно ищем спонсоров. Но время внесет коррективы, надеемся, только положительные».

Остается только пожелать коллективу добиться поставленных целей. Мы уверены, что у квартета «Вулкан» – огромное будущее!

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