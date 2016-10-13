Июль в народном календаре Месяц июль назвали древние римляне в честь Юлия Цезаря. В это период цветут липы, отсюда и название месяца липень на украинском языке. Июль самый теплый месяц года, в этом месяце выпадает самое большое количество осадков. Июль – макушка лета. Если июль жаркий, то декабрь будет морозный. Последние пять дней считаются поворотом к осени.

1 июля – Федул, Ярилин день. Пора подготовки к сенокосу. В этот день народ собирался на покос, набивали матрасы свежескошенной травой. Устраивались гулянья и игрища, устраивали чаепитие из душистых трав.

2 июля – Зосима или Савватей – покравители пчел. День пасечников. Пчелы мед заносят в улья и заливают соты. Мед содержит более 70 полезных веществ, которые помогают бороться с недугами. Это белки, антибиотики, витамины, микроэлементы, которые не заменит ни один синтетический витаминный комплекс. Пчелы пред засухой становятся злые. Самый жаркий день в году.

3 июля - Мефодий. Если на Мефодия пойдет дождь, то идти ему 40 дней. Поспевают хлеба на полях, слетаются перепела. В старину, в этот день, отлавливали перепелов и устраивали перепелиные бои.

4 июля – Ульянов день. Цветет липа, благоухает и радует своим ароматом. День встреч, если Ульян не нашел свою Ульяну, она сама шла его искать! В этот день принято собирать липу и заваривать первый чай. Использовали цветы липы в отварах против простуды, кашле и отравлении. В косметических целях, использовали липовый настой, настоем умывались и ополаскивали волосы.

5 июля – Евсеев день. День исцеления души и тела. Шли в лес, собирали целебные травы, делали веники, а вечером шли в баню и парились. Из целебных травок заваривали чаи, ели ягоды. Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай льна и хлеба.

6 июля – Агафена-Купальница. Начинают собирать лекарственные травы. На Агафену сеют репу. В этот день парились в банях веником , собранным своими руками, из полезных трав: папоротника, иван-да-марьи, полыни, ромашки, лютика. А днем готовили «обетную кашу»(обед из постных блюд) и угощали путников и нищих.

7 июля – день Ивана Купалы. В этот день утренняя роса имеет особые свойства, а также речная и колодезная вода. Существует предание, что в ночь раскрывается цветок папоротника, происходят чудеса. На Иоаннову ночь затевались игрища: девушки и парни собирались вечером, ставили соломенную Ладу, поджигали и прыгали через купальский костер. Открывался большой сенокос. Пчелка говорит: «Корми меня до Ивана,сделаю из тебя пана».

8 июля – Петр и Феврония. Большой сенокос. Жди еще 40 жарких дней. Считалось хорошей приметой в этот день работать супругам вместе - к достатку в семье. День Влюбленных, альтернатива дню 14 февраля.

9 июля – Тихвинская. Поспевает ягода-земляника. Собирать землянику в лес отправлялись целыми семьями, брали самых маленьких, чтобы приучить их к труду. Земляника – калорийная ягода, ее свежие плоды использовали при лечении малокровия. Плоды и листья высушивали и хранили в мешочках и в зимние вечера заваривали чаи. Если пойдет дождь, то лето до сентября будет мокрым.

10 июля – Самсон-сеногной. Если сено зеленое – будет на столе каша гречневая, а если черно – то будет каша пшеничная.

11 июля – Крапивное заговенье. В старину люди верили, что крапива имеет много полезных свойств, ее использовали в пищу – варили щи, делали салаты и пирожки с крапивой. В быту из стеблей крапивы ткали ткань, из которой шили мешки и даже одежду (вспомните сказку про 11 лебедей Г. Андерсена).

12 июля – Петров день. Спадает жара, день уменьшается. Световой день сократился на час. Важный день в сельском хозяйстве – надо успеть сено в стога убрать,т.к. то сено, что уложено в стогах. Замолкают некоторые птицы, в частности это соловей. Кукушка примолкла, говорят «ячменным колоском подавилась». К Петрову дню реки мельчают. Ясная погода предвещает хороший год! Разгар сенокоса.

13 июля – Двенадцать апостолов. Шли на покос нарядные, а вечером праздновали лето. Разбавляли работу с отдыхом.

14 июля – Кузьма и Демьян. Бабий праздник. Полют огороды и дергают корнеплоды. Собирали травы, крыжовник и малину, варенье варили.

15 июля – день святителя Фотия. Берегиня. В этот день почитали память Фотия митрополита Киевского и всея Руси, управителя церкви в течение 21 года. Берегиня, а ее народ представлял в образе березы, защищала людей от различных болезней и неприятностей, поэтому высаживали деревья во дворах своих домов. Сбор вишен.

16 июля – Мокий и Демид. Маков день. Стожары. В этот день проявляли осторожность и оставляли все дела. Собирали мак. Делали пироги, заготавливали на зиму.

17 июля – Андрей. Овес подрос до половины. Дождь в этот день был желанным, т.к. помогал получить богатый урожай зерновых культур.

18 июля – Афанасьев день. Праздник луны. В этот день луна отдает все силы людям. Ночью смотрели на луну и просили здоровья и благополучия. Месяц показался на небе ясный, то и осень будет сухой и теплой.

19 июля – Сысоев день. Еремей. Роса в этот день приобретает целебные свойства – надо ходить босиком. Заканчиваются посевы. Собирают ягоду смородину, варят варенье. Вкусно и полезно!

20 июля – Фома и Ефросинья. Пойдет дождь – снизится качество урожая. Начиналась жатва. Надо успеть собрать сено. Созревают первые огурцы и ранние яблоки.

21 июля – Казанская. В этот день отдыхали и праздновали: гуляли, ходили в гости. Кто в этот день женился – будет счастлив. Какая погода в это день, такая и зима будет. Зажин ржи всегда делали на Казанскую. Созревает черника.

22 июля – Прокл. Много росы. Собирали чернику, варили варенье и делали витамин. Черника очень полезна для здоровья, особенно для зрения

23 июля – Антоний Громоносец. В этот день ходили на рыбалку, если слышали гром и начиналась гроза – улов рыбы будет отличный.

24 июля – Ольга Страдница, Ефимья Стожарница. Разгар полевых работ. Если видны Стожары(созвездие Плеяды ) в небе - работы в поле не будут тяжелыми и будет хороший урожай.

25 июля – Прокл-Великие росы. Много росы. В этот день ходили по росе и умывались, роса считалась целебной.

26 июля - Степан Саввайт, Архангел Гавриил. Разгар жатвы. Если сухая погода, то будет и осень хорошая. Сильный дождь – гибель уражая.

27 июля – День Акилы, Дозоры. На Акилу вырастают грибы. Лист желтеет. Урожай надо сторожить от ветров и дождя. ( Дозоры).

28 июля – Кирик и Улита. Народный выходной. В этот день отдыхали. По дому справлялись, детей к домашнему труду приобщали. По народному календарю этот день считали серединой лета.

29 июля – Афиноген – замолкают птицы. Начало жатвы. В этот день народ просил у бога солнышка, чтобы закончить полевые работы.

30 июля – Марина с Лазарем. Поздние сенокосы. Существует легенда жила царевна Марина во владения царя–батюшки морского, не хотела она жить в его владениях и сбежала на землю, с тех пор отец гневается и пронзает небо «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

31 июля – Омельян. Конец жатвы. Топили бани, смывали усталость вениками из трав. Серпы чистили и бережно хранили до следующего года. Заготавливают варенье и соленья на зиму.

Источник: Агромир