Анекдоты недели - 203 На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови. И не прогадал!

В перерыве между судебными заседаниями адвокат удрученно говорит своему подзащитному:

- Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Hе знаю, что я еще могу для вас сделать…

- А что, если вы все возьмете на себя?

***

- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!

- Ну и что?! А вот этот вообще голый!

- Да, сэр! Но он выходит...

***

- Почему ты сына зовешь потомком, а не как все - сынок, сынуля, да можно и просто - по имени?

- Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей комнате!

Слышен голос:

- Мам, потом...

***

- Как тебя муж отпустил в ночной клуб?

- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!

- Это его остановило?

- Монтажная пена кого угодно остановит...

***

- Ну что? К тебе или ко мне?

- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?!

- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прий­ти на выставку карбюраторов?

***

- Что может быть хуже разбитого сердца?

- Склеенные ласты!

***

- Как дела?

- Нормально.

- Ты же работу искал. Нашел чего?

- Да. Взяли директором новостей на телевидение.

- Врешь!

- Да. Ну так работа такая.

***

Ликероводочный завод предупреждает: курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья!

***

- Олечка, может, 150 грамм коньячку для храбрости?

- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

***

Турист в деревне спрашивает у мужика:

- Как у вас забираются на этот высокий каштан, чтобы нарвать каштанов?

- Очень просто. Рекс, ко мне!

***

- Как твоя радость?

- Масло надо поменять... Или ты про Ирку?

***

- Боже мой, как много конфет вы даете ребенку!

- Ничего! Авось он отвыкнет курить!

***

На собеседовании.

- И последний вопрос: назовите ваши отрицательные качества.

- Ну, я туплю иногда.

- Хорошо, вы приняты.

- Куда?

***

Кафе недалеко от больницы. Каждый день его посещает мужик и заказывает два стакана водки. Объясняет буфетчице:

- Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.

В очередной раз приходит и заказывает только один стакан. Буфетчица:

- Что, неужели друг умер?

- Да нет, просто я пить бросил.