Анекдоты недели - 203

В перерыве между судебными заседаниями адвокат удрученно говорит своему подзащитному:
- Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Hе знаю, что я еще могу для вас сделать…
- А что, если вы все возьмете на себя?
***
- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...
***
- Почему ты сына зовешь потомком, а не как все - сынок, сынуля, да можно и просто - по имени?
- Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей комнате!
Слышен голос:
- Мам, потом...
***
- Как тебя муж отпустил в ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!
- Это его остановило?
- Монтажная пена кого угодно остановит...
***
- Ну что? К тебе или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?!
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?
***
- Что может быть хуже разбитого сердца?
- Склеенные ласты!
***
- Как дела?
- Нормально.
- Ты же работу искал. Нашел чего?
- Да. Взяли директором новостей на телевидение.
- Врешь!
- Да. Ну так работа такая.
***
Ликероводочный завод предупреждает: курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья!
***
- Олечка, может, 150 грамм коньячку для храбрости?
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.
***
Турист в деревне спрашивает у мужика:
- Как у вас забираются на этот высокий каштан, чтобы нарвать каштанов?
- Очень просто. Рекс, ко мне!
***
- Как твоя радость?
- Масло надо поменять... Или ты про Ирку?
***
- Боже мой, как много конфет вы даете ребенку!
- Ничего! Авось он отвыкнет курить!
***
На собеседовании.
- И последний вопрос: назовите ваши отрицательные качества.
- Ну, я туплю иногда.
- Хорошо, вы приняты.
- Куда?
***
Кафе недалеко от больницы. Каждый день его посещает мужик и заказывает два стакана водки. Объясняет буфетчице:
- Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.
В очередной раз приходит и заказывает только один стакан. Буфетчица:
- Что, неужели друг умер?
- Да нет, просто я пить бросил.
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