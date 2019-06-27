Аккумуляторные пылесосы: виды и особенности применения В последнее время все более широкое распространение получают аккумуляторные пылесосы. Какими особенностями они обладают.

Если говорить о простом пылесосе, то он предназначен для выполнения плана по генеральной уборке. Однако иногда для того, чтобы избавить обувь о грязи или удалить землю, рассыпавшуюся из цветочного вазона, нужна не такая громоздкая техника. В данной ситуации работать с ней будет не очень удобно.

Специально для таких ситуаций были созданы небольшие аккумуляторные пылесосы, которые функционируют от встроенной батареи. Их предназначение – уборка в местах, в которые тяжело добраться стационарным пылесосом, где нет разъема для розетки. Пылесос, работающий от аккумуляторного заряда, может провести чистку штор, ковров, размещенных на стене, сидений в машине и т.д.

Виды аккумуляторных пылесосов

В каталогах интернет-магазина «АЛЛО» можно найти разные виды пылесосов, функционирующих на аккумуляторной батарее:

• пылесос вертикального типа. Особенностью техники является то, что все приборы (щетки, сборник пыли и моторная система) размещены в одном вертикальном положении штанги. В связи с компактностью конструкции ее можно хранить просто в углу за дверями. Несмотря на это, пылесос настолько мощный, что можно убирать даже большую комнату;

• ручной пылесос. Есть и ручные приборы с меньшей мощностью, которые предназначены для автомобильной чистки, чистки диванов или автомобильного салона. Его вес не превышает килограмма;

• ручной вертикальный. Это гибридный вид, который совмещает два предыдущих. Он вместил в себя две функции. По своей конструкции этот пылесос может быть вертикального типа, который работает с помощью аккумулятора. У него есть съемный блок или насадка портативного типа с удлиняющим эффектом;

• пылесос-робот. Это техника беспроводного типа, которая функционирует в автоматизированном режиме. Она может проводить уборку самостоятельно без человеческого участия. По причине наличия сенсорного датчика робот может объезжать все преграды и самостоятельно проводить оценку степени загрязнения поверхности. Если он разряжается, то самостоятельно отправляется для того, чтобы подзарядиться. Эти пылесосы уже есть в Украине в больших городах. Их стоимость более высокая в отличие от простой техники. В технике есть дополнительный функции, которые позволяют расширить сферу применения аппарата.

Современные технологии предоставляют нам массу неоспоримых преимуществ. Именно поэтому они получают все более широкое распространение.

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