Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1257

Анекдоты недели - 204

Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы.

В Одессе:

- Роза! Тут ко мне должны подойти Изя, Абрам, Мойша, Арон и Хаим. А у нас одного стула не хватает. Сходи, пожалуйста, к тете Соне из третьей квартиры.

- А шо у нее брать - стул или табурет?

- Таки ничего не бери, посиди у нее сама!

***

- Какие у вас горькие помидоры черри!

- Это редиска...

***

Знаете ли вы, что фраза "На ошибках учатся!" воспринимается лечащими врачами и пациентами совершенно по-разному?

***

- Семочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги. Что ты мне хотел купить, дорогой?

***

Вчера учили уроки. Я орала, ребенок ревел, бабушка писала сочинение!

***

- Ой, да нормальная у меня самооценка... Давай кланяйся!!!

***

- Лена, куда делась бутылка водки?

- Я обрабатывала рану.

- Какую еще рану?!

- Душевную.

***

- Молодой человек, у вас не найдется сигаретки для прекрасной дамы?

- А что же она сама-то не подошла?

***

Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.

***

Объявление в «Вечерней Одессе»:

«Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье - категорически!!!»

***

Ночью гаишник останавливает «Оку», глянул, а там 17 пьяных в дрова мужиков. Он настолько обалдел, что и штрафовать не стал. Только, говорит, чтоб завтра в том же составе ко мне трезвыми явились.

Наутро начинают утрамбовываться в машину, 16 влезли, а 17-й, хоть убей, никак.

Водитель и спрашивает:

- Слушай, а может быть, тебя с нами не было?

Семнадцатый (возмущенно):

- Здрасте! А кто ж вам вчера на баяне играл?

***

Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ни хрена не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.

***

- Витя, мой уехал на две недели, приезжай... Ой, простите, я номером ошиблась...

- Ничего страшного, диктуйте адрес!

***

- Ты меня понимаешь?

- Понимаю.

- Объясни и мне тоже.

***

- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой области?

- В Челябинской.

***

- Ты помнишь свой первый поцелуй?

- С ума сошел?! Я не помню даже первого мужа!

***

Роман Абрамович нашел заначку в старой куртке и поднялся на четыре пункта в списке «Форбс»

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