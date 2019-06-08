Анекдоты недели - 204

В Одессе:
- Роза! Тут ко мне должны подойти Изя, Абрам, Мойша, Арон и Хаим. А у нас одного стула не хватает. Сходи, пожалуйста, к тете Соне из третьей квартиры.
- А шо у нее брать - стул или табурет?
- Таки ничего не бери, посиди у нее сама!
***
- Какие у вас горькие помидоры черри!
- Это редиска...
***
Знаете ли вы, что фраза "На ошибках учатся!" воспринимается лечащими врачами и пациентами совершенно по-разному?
***
- Семочка, я тут сахар искала и нашла в дуле твоего ружья деньги. Что ты мне хотел купить, дорогой?
***
Вчера учили уроки. Я орала, ребенок ревел, бабушка писала сочинение!
***
- Ой, да нормальная у меня самооценка... Давай кланяйся!!!
***
- Лена, куда делась бутылка водки?
- Я обрабатывала рану.
- Какую еще рану?!
- Душевную.
***
- Молодой человек, у вас не найдется сигаретки для прекрасной дамы?
- А что же она сама-то не подошла?
***
Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.
***
Объявление в «Вечерней Одессе»:
«Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье - категорически!!!»
***
Ночью гаишник останавливает «Оку», глянул, а там 17 пьяных в дрова мужиков. Он настолько обалдел, что и штрафовать не стал. Только, говорит, чтоб завтра в том же составе ко мне трезвыми явились.
Наутро начинают утрамбовываться в машину, 16 влезли, а 17-й, хоть убей, никак.
Водитель и спрашивает:
- Слушай, а может быть, тебя с нами не было?
Семнадцатый (возмущенно):
- Здрасте! А кто ж вам вчера на баяне играл?
***
Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ни хрена не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.
***
- Витя, мой уехал на две недели, приезжай... Ой, простите, я номером ошиблась...
- Ничего страшного, диктуйте адрес!
***
- Ты меня понимаешь?
- Понимаю.
- Объясни и мне тоже.
***
- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой области?
- В Челябинской.
***
- Ты помнишь свой первый поцелуй?
- С ума сошел?! Я не помню даже первого мужа!
***
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