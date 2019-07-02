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Через 30 лет климат в Киеве будет, как сейчас в столице Австралии

К 2050 году температура летом в Киеве увеличится на 6,5 градусов и будет такой, как сейчас в столице Австралии — Канберре.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха.

Исследование приводит глобальную картину изменений климата крупных городов мира в течение следующих 30 лет. 

Результаты исследования показывают, что в 77% крупнейших городов в мире климат будет похож на нынешний климат других городов. А в 22% городов, вероятно, будут несуществующие сейчас климатические условия.

Максимальная температура летом возрастет на 6,7 градуса, а средняя температура повысится примерно на три градуса. 

По прогнозам климат Харькова будет похожим на Бухарест, Днепра на столицу Македонии — Скопье. В Лондоне будет, как в Барселоне, в Стокгольме — как в Будапеште, в Мадриде — как в Марракеше. 

Источник: nv.ua 

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