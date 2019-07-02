Через 30 лет климат в Киеве будет, как сейчас в столице Австралии

Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей технической школы Цюриха.
Исследование приводит глобальную картину изменений климата крупных городов мира в течение следующих 30 лет.
Результаты исследования показывают, что в 77% крупнейших городов в мире климат будет похож на нынешний климат других городов. А в 22% городов, вероятно, будут несуществующие сейчас климатические условия.
Максимальная температура летом возрастет на 6,7 градуса, а средняя температура повысится примерно на три градуса.
По прогнозам климат Харькова будет похожим на Бухарест, Днепра на столицу Македонии — Скопье. В Лондоне будет, как в Барселоне, в Стокгольме — как в Будапеште, в Мадриде — как в Марракеше.
Источник: nv.ua