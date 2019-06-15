Анекдоты недели - 205

- Мне, чтобы ваш ум иметь, еще расти и расти...
- Долго?
- Годов, наверное, до 70 - 80. Когда там маразм-то начинается?!
***
- Сосед, скотина, постоянно что-то сверлит перфоратором.
- Но когда-то же он отдыхает.
- Когда отдыхает, он поет в караоке.
***
Объявление:
"Отдам собаку и кота в хорошие руки. Надоело спать на коврике!"
***
Бабушка говорит внучке:
- Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!
- Да, знаю, но сначала он съел бабушку!
***
- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим.
***
ЗОЖ - это увеличение продолжительности жизни за счет уменьшения наслаждений.
***
Ролевые игры закончились скандалом, даже не начавшись.
Муж переоделся в доктора и спросил: "Диетолога вызывали?"
***
В Центре повышения квалификации управленческих кадров из комнаты хранения инвентаря бесследно исчезла тренировочная взятка.
***
В суде, помощник судьи:
- Ваша честь, что будем делать: одна сторона дала 150 тысяч, а вторая - 100 тысяч ?
- Отдай лишний полтинник - будем судить по закону.
***
- Ты ей цветы, конфеты дарил?
- Дарил
- А она?
- Не дарила.
***
В формуле товар-деньги-товар автор не указал, как ему удавалось уйти от налогов.
***
Ничто так не зовет в путь, как подписка о невыезде.
***
Покупайте наши насосы!
В трудную минуту они не подкачают!
***
Национальное богатство страны делится на несколько основных типов.
Остальное население страны в дележе не участвует.
***
- Дорогой юбиляр, давайте поднимем за Вас этот бокал!
- Да я и сам пока подниму!.
***
Недавно обнаружил у себя уникальную способность!
Я умею умножать в уме семизначные числа.
Правда – неправильно.
***
- Я хотела бы купить у вас машину.
- Модель?
- Нет, бухгалтер. Но за комплимент – спасибо.
***
Чтобы быстро разбудить жену, нужно ласково назвать её чужим именем.
***
Объявление
Найдены ключи от квартиры! Потеряны кем-то из гостей
жильцов подъезда, так как ни к одним дверям не подходят.
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