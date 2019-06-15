Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12300

Анекдоты недели - 205

Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу.

- Мне, чтобы ваш ум иметь, еще расти и расти...

- Долго?

- Годов, наверное, до 70 - 80. Когда там маразм-то начинается?!

***

- Сосед, скотина, постоянно что-то сверлит перфоратором.

- Но когда-то же он отдыхает.

- Когда отдыхает, он поет в караоке.

***

Объявление:

"Отдам собаку и кота в хорошие руки. Надоело спать на коврике!"

***

Бабушка говорит внучке:

- Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была непослушной, и Серый Волк съел ее!

- Да, знаю, но сначала он съел бабушку!

***

- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.

- Да, операция завтра.

- Так ведь зарежет!

- А мы ему двоечку поставим.

***

ЗОЖ - это увеличение продолжительности жизни за счет уменьшения наслаждений.

***

Ролевые игры закончились скандалом, даже не начавшись.

Муж переоделся в доктора и спросил: "Диетолога вызывали?"

***

В Центре повышения квалификации управленческих кадров из комнаты хранения инвентаря бесследно исчезла тренировочная взятка.

***

В суде, помощник судьи:
- Ваша честь, что будем делать: одна сторона дала 150 тысяч, а вторая - 100 тысяч ?
- Отдай лишний полтинник - будем судить по закону.

***

- Ты ей цветы, конфеты дарил? 
- Дарил 
- А она?
- Не дарила.

***

В формуле товар-деньги-товар автор не указал, как ему удавалось уйти от налогов.

***

Ничто так не зовет в путь, как подписка о невыезде.

***

Покупайте наши насосы!
В трудную минуту они не подкачают!

***

Национальное богатство страны делится на несколько основных типов.
Остальное население страны в дележе не участвует.

***

- Дорогой юбиляр, давайте поднимем за Вас этот бокал!
- Да я и сам пока подниму!.

***

Недавно обнаружил у себя уникальную способность! 
Я умею умножать в уме семизначные числа.
Правда – неправильно.

***

- Я хотела бы купить у вас машину.
- Модель?
- Нет, бухгалтер. Но за комплимент – спасибо.

***

Чтобы быстро разбудить жену, нужно ласково назвать её чужим именем.

***

Объявление
Найдены ключи от квартиры! Потеряны кем-то из гостей 
жильцов подъезда, так как ни к одним дверям не подходят.

Досуг Курьезы Юмор
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