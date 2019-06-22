Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1216

Анекдоты недели - 206

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

Сын прораба в песочнице ничего не делает, орет на других и ворует.

***

- Товарищ капитан, мне на место происшествия одному выехать или с собакой? - С собакой, сержант. Одна голова хорошо, а две - лучше.

***

- Ты белье повесил? - Неа. Я его помиловал.

***

- Переустановишь мне винду?

 - Но ты же только купила ноутбук, у тебя новая винда.

 - Ты тупой что ли, намека не понимаешь?

 - Ты не можешь переустановить винду, а тупой - я?

***

- Шеф, я хотел спросить вас кое о чем. Антон Ильич скончался, так не мог бы я занять его место? - Я согласен. Договоритесь с похоронным бюро.

***

Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.

***

Анжела неправильно понимала фразу "попасть в ротацию". Но продюсера всё устраивало.

***

Я вырос в то счастливое время, когда максимальной санкцией за изготовление самодельного взрывного устройства был подзатыльник от участкового.

***

- Ты меня любишь?

- Ну ты меня во всяком случае не бесишь. Это считается?

***

Если в "Спокойной ночи, малыши!" 40 лет не могут воспитать Хрюшу, думаю, им пора признать, что их методы воспитания детей неэффективны.

***

Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы убийцы.

Но Донцову уже было не остановить…

***

Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.

***

- Дорогая, перестань меня пилить! Я же не бюджет, могу и не выдержать...

***

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода...

Но она не уходила.

***

Объявление: "Курсы арабского языка для желающих переехать во Францию!"

***

Такое ощущение, что задача ведущих прогноза погода на ТВ - напугать граждан хреновой погодой и предложить лекарства от простуды.

***

Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик... А, нет! Она просто выходила за почтой.

***

- Как ты открываешь купальный сезон?

- С помощью штопора.

***

Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь. 

Он плакал… Еле успокоила!

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