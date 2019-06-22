Анекдоты недели - 206

Сын прораба в песочнице ничего не делает, орет на других и ворует.
***
- Товарищ капитан, мне на место происшествия одному выехать или с собакой? - С собакой, сержант. Одна голова хорошо, а две - лучше.
***
- Ты белье повесил? - Неа. Я его помиловал.
***
- Переустановишь мне винду?
- Но ты же только купила ноутбук, у тебя новая винда.
- Ты тупой что ли, намека не понимаешь?
- Ты не можешь переустановить винду, а тупой - я?
***
- Шеф, я хотел спросить вас кое о чем. Антон Ильич скончался, так не мог бы я занять его место? - Я согласен. Договоритесь с похоронным бюро.
***
Сломался домофон. Трижды вызывал мастера - и трижды мне потом сообщали, что ему не открыли.
***
Анжела неправильно понимала фразу "попасть в ротацию". Но продюсера всё устраивало.
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Я вырос в то счастливое время, когда максимальной санкцией за изготовление самодельного взрывного устройства был подзатыльник от участкового.
***
- Ты меня любишь?
- Ну ты меня во всяком случае не бесишь. Это считается?
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Если в "Спокойной ночи, малыши!" 40 лет не могут воспитать Хрюшу, думаю, им пора признать, что их методы воспитания детей неэффективны.
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Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы убийцы.
Но Донцову уже было не остановить…
***
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
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- Дорогая, перестань меня пилить! Я же не бюджет, могу и не выдержать...
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Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода...
Но она не уходила.
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Объявление: "Курсы арабского языка для желающих переехать во Францию!"
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Такое ощущение, что задача ведущих прогноза погода на ТВ - напугать граждан хреновой погодой и предложить лекарства от простуды.
***
Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик... А, нет! Она просто выходила за почтой.
***
- Как ты открываешь купальный сезон?
- С помощью штопора.
***
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.
Он плакал… Еле успокоила!
Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу....
Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы....
На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови. И не прогадал!...
Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, одному пончику страшно....
«Девичья память» и «я тебе, сволочь, никогда этого не забуду!» - вот как всё это уживается в одной женщине?...