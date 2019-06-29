Анекдоты недели - 207 Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой.

Ученые провели серию опытов, в ходе которых выяснилось, что от улыбки никому не становится светлей. Опыты проводились на лабораторных слонах и маленьких улитках.

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- А меня вчера собака покусала!

- Бешеная?

- Нет, нормальная. Что я, дурак, бешеную собаку за хвост дергать?!

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Страх - это когда трамвай, задевший Lаmbоrghini, скрылся во дворах.

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Поскольку нам не в чем было упрекнуть друг друга - дрались молча.

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У женщины две беды - весы и зеркало, ещё паспорт, но его хоть потерять можно.

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Черепахи так медленно ходят, потому что живут 300 лет и всё равно всё успеют.

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- Сегодня пятница, давай накатим?

- Лучше вечером.

- Зачем вечером, давай сейчас уже накатим.

- Ага, а машину я потом как отгонять буду?

- Так и будешь: "Кыш, кыш отсюда!"

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- Что это у вас такое непонятное – ни рыба, ни мясо? - Это компот!

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Сидит в баре мужичок и нещадно хлещет водку. Просто пьет и пьет. И вот когда он уже прилично опьянел, подзывает бармена и пьяным голосом, и говорит: - Пива мне! Ну бармен удивляется как пиво после водки? А мужик ему: - Не после водки, а перед вином...

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Я выбираю здоровую пищу. Поэтому на ужин у меня сегодня пять здоровых свиных отбивных с жареной картошкой и здоровая такая бутылка водки.

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- Ты хотел бы стать поэтом с большой буквы?

- Нет. Лучше олигархом с маленькой.

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- Сара, слышишь, как пахнет жасмин?

- Слышу, слышу, не глухая.

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На утренней планерке начальник цеха распределяет обязанности на субботник среди работников. - Та-ак, кто у нас в партии состоял? Один поднимает руку. - Ленина покрасишь.

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Пока жена спит - ты ни в чём не виновен.

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Инспектор Пупкин:

- Гражданин Иванов! Почему на мотоцикле без шлема?

- В правилах не указано, из какого материала должен быть защитный шлем. Мой шлем - бандана!

- Зато в правилах сказано, что шлем должен быть застёгнут. Застегните свой шлем под подбородком и можете ехать.

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Инструктор по вождению напоминает: - И, самое главное, не обгоняйте встречные машины!

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Если встать пораньше, можно успеть гораздо больше, прежде чем опоздаешь на работу.

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- Где служишь? - В ФСБ. - Расскажи что-нибудь интересное! - О тебе или о себе?

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- Доктор, а какой нормальный рост при моем весе? - Четыре метра, Наталья, четыре метра.