Анекдоты недели - 207

Ученые провели серию опытов, в ходе которых выяснилось, что от улыбки никому не становится светлей. Опыты проводились на лабораторных слонах и маленьких улитках.
***
- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная?
- Нет, нормальная. Что я, дурак, бешеную собаку за хвост дергать?!
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Страх - это когда трамвай, задевший Lаmbоrghini, скрылся во дворах.
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Поскольку нам не в чем было упрекнуть друг друга - дрались молча.
***
У женщины две беды - весы и зеркало, ещё паспорт, но его хоть потерять можно.
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Черепахи так медленно ходят, потому что живут 300 лет и всё равно всё успеют.
***
- Сегодня пятница, давай накатим?
- Лучше вечером.
- Зачем вечером, давай сейчас уже накатим.
- Ага, а машину я потом как отгонять буду?
- Так и будешь: "Кыш, кыш отсюда!"
***
- Что это у вас такое непонятное – ни рыба, ни мясо? - Это компот!
***
Сидит в баре мужичок и нещадно хлещет водку. Просто пьет и пьет. И вот когда он уже прилично опьянел, подзывает бармена и пьяным голосом, и говорит: - Пива мне! Ну бармен удивляется как пиво после водки? А мужик ему: - Не после водки, а перед вином...
***
Я выбираю здоровую пищу. Поэтому на ужин у меня сегодня пять здоровых свиных отбивных с жареной картошкой и здоровая такая бутылка водки.
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- Ты хотел бы стать поэтом с большой буквы?
- Нет. Лучше олигархом с маленькой.
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- Сара, слышишь, как пахнет жасмин?
- Слышу, слышу, не глухая.
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На утренней планерке начальник цеха распределяет обязанности на субботник среди работников. - Та-ак, кто у нас в партии состоял? Один поднимает руку. - Ленина покрасишь.
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Пока жена спит - ты ни в чём не виновен.
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Инспектор Пупкин:
- Гражданин Иванов! Почему на мотоцикле без шлема?
- В правилах не указано, из какого материала должен быть защитный шлем. Мой шлем - бандана!
- Зато в правилах сказано, что шлем должен быть застёгнут. Застегните свой шлем под подбородком и можете ехать.
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Инструктор по вождению напоминает: - И, самое главное, не обгоняйте встречные машины!
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Если встать пораньше, можно успеть гораздо больше, прежде чем опоздаешь на работу.
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- Где служишь? - В ФСБ. - Расскажи что-нибудь интересное! - О тебе или о себе?
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- Доктор, а какой нормальный рост при моем весе? - Четыре метра, Наталья, четыре метра.
Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!...
Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу....
Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы....
На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови. И не прогадал!...
Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, одному пончику страшно....